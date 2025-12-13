© Foto: adobe.stock.com

Am Freitag markierte der Silberpreis mit 64,5 USD ein neues Rekordhoch. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein. Silber taumelte dem Wochenende entgegen. Dabei sah es sogar nach einem Test der 60 USD aus. Ein böses Omen? Ist der Preiseinbruch bei Silber ein Crash-Vorbote? Im Englischen heißt es bekanntlich "If you can't stand the heat, get out of the kitchen.". Viel zutreffender kann man die Situation bei Silber wohl nicht beschreiben. Die Rallye heizte sich in den letzten Monaten enorm auf. Die Luft flimmert mittlerweile. Droht die Überhitzung? Ist es Zeit, das Feld bzw. die Küche zu räumen; zumindest temporär? Diese Fragen sollte man sich angesichts der galoppierenden Silberpreisentwicklung …