Robex nimmt im Rahmen der Inbetriebnahmeaktivitäten erste Erzlieferung an die Mühle in Kiniéro vor

Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage verläuft erwartungsgemäß

Die mechanischen, elektrischen und instrumentellen Systeme funktionieren gemäß ihrer Auslegung

Das Projekt ist weiterhin auf Kurs, um im Dezember 2025 das erste Gold zu gießen

QUEBEC CITY, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc ("Robex" oder das "Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) freut sich bekannt zu geben, dass die erste Erzlieferung an die Mühle seines Goldprojekts Kiniéro (" Kiniéro") in Guinea, Westafrika, geliefert wurde, noch bevor die erste Goldproduktion, die für diesen Monat geplant ist, aufgenommen wurde.

Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage von Kiniéro schreitet voran, wobei die mechanischen, elektrischen und instrumentellen Systeme erwartungsgemäß funktionieren.

Robex ist weiterhin auf Kurs, um im Dezember 2025 in Kiniéro das erste Gold zu gießen. Die Aufnahme der kommerziellen Goldproduktion wird für das erste Quartal des Kalenderjahres 2026 erwartet.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer von Robex, sagt: "Mit der Lieferung der ersten Erzmenge an die Anlage in Kiniéro setzen wir unsere Inbetriebnahmeaktivitäten fort und kommen gleichzeitig der ersten Goldproduktion für das Projekt einen Schritt näher, die wir noch in diesem Monat erwarten.

Robex strebt an, Westafrikas nächster mittelständischer Goldproduzent zu werden, und mit jedem Meilenstein, den wir in Kiniéro erreichen, kommen wir diesem Ziel näher.

Wir freuen uns darauf, Ihnen in den kommenden arbeitsreichen Wochen weitere Neuigkeiten zum Projekt mitzuteilen."

