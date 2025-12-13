Hot Stocks: KW 50 / 2025 - Automobilhändler zeigen sich stark!

Gebrauchtwagen-Segment sorgt für attrakive Margen!

Entgegen den Erwartungen sind die Preise für Gebrauchtwagen in den letzten Quartalen sehr stabil geblieben oder in bestimmten Segmenten sogar weiter gestiegen. Dies liegt daran, dass die Nachfrage nach zuverlässigen, günstigeren Gebrauchtfahrzeugen die verfügbare Menge weiterhin übersteigt. Hohe und stabile Gebrauchtwagenpreise ermöglichen es den Händlern, attraktive Bruttomargen zu erzielen. Im Vergleich zu den relativ dünnen Margen im Neuwagengeschäft ist der Gebrauchtwagenhandel oft der stärkere Gewinnbringer.

Angesichts von gestiegenen Neuwagenpreisen, höherem Zinsniveau und Unsicherheit bei den Verbrauchern (besonders in Bezug auf Elektrofahrzeuge) weichen viele Privatkäufer auf den Gebrauchtwagenmarkt aus. Die führenden Händler haben erfolgreich in ihre digitalen Plattformen investiert, um den Online-Kaufprozess (z.B. Carvana) mit dem Service- und Erlebnisgedanken des physischen Autohauses zu verbinden. Die Händler gewinnen zunehmend Umsatz und Marge aus dem Service- und Ersatzteilgeschäft sowie aus Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen, die weniger zyklisch sind als der reine Fahrzeughandel.

Carvana (CVNA)

Die Carvana-Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend und hat kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht. Analysten sehen ein gemischtes Bild: Einerseits wird für das aktuelle Geschäftsjahr ein hohes Gewinnwachstum von über 200 % erwartet, andererseits weisen Kennzahlen wie ein hohes KGV und die hohe Gesamtverschuldung auf eine ambitionierte Bewertung und ein erhöhtes Risiko hin. Charttechnisch hat sich die Aktie weit von der 20-Tagelinie entfernt.

Penske Automotive Group (PAG)

Die Penske Automotive Group ist ein diversifiziertes Transportdienstleistungsunternehmen (Autohäuser und Nutzfahrzeuge). Das Unternehmen lieferte im dritten Quartal 2025 leicht schwächere Zahlen als erwartet, verzeichnete jedoch weiterhin Umsatzsteigerungen auf vergleichbarer Fläche im Einzelhandelsgeschäft. Die Aktie konnte in den letzten Tagen den EMA 50 zurückerobern, was das bullische Bild seit den November-Tiefs untermauert.

Lithia Motors (LAD)

Lithia Motors, ein großer Händler für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, meldete zuletzt starke Quartalszahlen, die sowohl die Gewinnschätzungen pro Aktie als auch die Umsatzerwartungen übertrafen. Das Unternehmen treibt seine Omnichannel-Strategie weiter voran und gab bekannt, weitere 2 Mrd. US-Dollar an Akquisitionsumsatz für 2025 anzupeilen, während es gleichzeitig eigene Aktien zurückkauft. Der Kurs von Lithia Motors ist gerade zurückgekommen, nachdem es in den Tagen zuvor parabolisch nach oben gegangen war.

Autonation (AN)

AutoNation hat in jüngster Vergangenheit mit überraschend starken Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen, sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie. Das Unternehmen setzt weiterhin auf eine aggressive Kapitalrückführung und kündigte im Oktober einen zusätzlichen Aktienrückkauf in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an, was ein starkes Signal an den Markt sendete. Kurzfristig war in den vergangenen Tagen ein stärkerer Anstieg zu verzeichnen, der jedoch zuletzt wieder leichte Konsolidierungstendenzen zeigte. Aktuell sahen wir den Test der 50-Tagelinie.

Tagescharts vom 12.12.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 13.12.2025

