In New York müssen KI-generierte Personen in Werbespots zukünftig gekennzeichnet werden. Präsident Trump sieht in dem neuen Gesetz allerdings eine Behinderung des technologischen Fortschritts. Im US-Bundesstaat New York müssen Werbespots, die KI-generierte Personen zeigen, künftig deutlich als solche gekennzeichnet werden. Lange Zeit hatten KI-Tools große Schwierigkeiten damit, menschliche Bewegungen, Mimik oder Hände realistisch darzustellen. Inzwischen ...

