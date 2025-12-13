Highlights

Geändertes Arrangement Agreement: Robex und Predictive Discovery haben sich auf eine Änderung der Bedingungen des Arrangement Agreements geeinigt. Die Aktionäre von Robex erhalten 7,862 Aktien von Predicitve im Austausch gegen jede Robex-Aktie, wodurch die Robex-Aktionäre nach der Transaktion auf vollständig verwässerter In-the-Money-Basis 46,5 % des kombinierten Unternehmens halten.

QUEBEC CITY, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") (TSX-V: RBX, ASX: RXR) gibt bekannt, dass es eine Änderungsvereinbarung (die "Änderungsvereinbarung" mit Predictive Discovery Limited ("Predicitive") (ASX: PDI) und 9548-5991 Québec Inc. ("Acquireco") abgeschlossen hat, mit der das zuvor angekündigte Arrangement Agreement vom 5. Oktober 2025 (das "Arrangement Agreement") geändert wird, sodass Acquireco, eine direkt hundertprozentige Tochtergesellschaft von Predicitve, die Gesamtheit der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Robex (die "Robex-Aktien") im Rahmen eines durch Chapter XVI - Division II des Business Corporation Act (Québec) gesetzlich geregelten Plan of Arrangement (das "Arrangement" oder die "Transaktion") aufkaufen wird.

Gemäß den Bedigungen der Änderungsvereionbarung erhalten die Inhaber von Robex-Aktien ("Robex-Aktionäre") nun 7,862 voll eingezahlte Stammaktien aus dem Grundkapital von Predicitve ("Predicitve-Aktien") für jede ihrer Robex-Aktien (die "geänderteGegenleistung"). Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Predictive-Aktionäre und die ehemaligen Robex-Aktionäre auf vollständig verwässerter In-the-Money-Basis jeweils etwa 53,5 % bzw. 46,5 % des kombinierten Unternehmens halten.

Die Bedingungen der Änderungsvereinbarung wurden vereinbart, nachdem Predictive ein besseres Konkurrenzangeboteingestellt.

Matthew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, dazu:

"Wir möchten den Großaktionären unseren Dank für ihre ungeteilte Einstellung danken, dass nur mit dieser Transaktion das starke Potenzial besteht, Mehrwert zu schaffen. Die geänderte Vereinbarung bietet den Aktionären von Robex und Predictive dier Möglichkeit einer attraktiven Beteiligung an den hochwertigen Vermögenswerten der fusionierten Gruppe und bringt sie in eine Position, in der sie von einer Neubewertung des Aktienkurses profitieren können, sobald wir unsere mittelfristige Wachstumspipeline umsetzen. Aus dieser Kombination entsteht ein stärkeres Unternehmen mit kurzfristigen Cashflows aus Kiniero und Bankan, Synergien im Projektbereich und Zugang zu einem Bergbauteam der Weltklasse, das über aktuelle Erfahrungen aus der Bautätigkeit in Guinea verfügt. Gemeinsam ist das kombinierte Unternehmen gut aufgestellt, um bedeutsame Renditen zu liefern und durch die Einrichtung eines Tier-1-Goldminenzentrums in Guinea einen der führenden Goldproduzenten in Westafrika aufzubauen."

Gründe für die Transaktion:

Unterstützung durch die Aktionäre: Starke Zustimmung der Großaktionäre für die geänderte Transaktion.

Starke Zustimmung der Großaktionäre für die geänderte Transaktion. Strategische Kombination: Aus der Fusion geht einer der führenden Goldproduzenten in Westafrika hervor, der zwei der größten, kostengünstigsten und am weitesten fortgeschrittenen Goldprojekte in der Region (Kiniero und Bankan) mit einem prognostizierte Produktionsvolumen von mindestens 400 koz pro Jahr bis 2029 und kombinierten Vorkommen von rund 9,5 Mio. oz Gold zusammenführt.

Aus der Fusion geht einer der führenden Goldproduzenten in Westafrika hervor, der zwei der größten, kostengünstigsten und am weitesten fortgeschrittenen Goldprojekte in der Region (Kiniero und Bankan) mit einem prognostizierte Produktionsvolumen von mindestens 400 koz pro Jahr bis 2029 und kombinierten Vorkommen von rund 9,5 Mio. oz Gold zusammenführt. Finanzielle Flexibilität: Die Casflows aus Kiniero und Optionseinnahmen von Robex decken den Finanzierungsbedarf für die Entwicklung von Bankan und verringern das Finanzierungsrisiko.

Die Casflows aus Kiniero und Optionseinnahmen von Robex decken den Finanzierungsbedarf für die Entwicklung von Bankan und verringern das Finanzierungsrisiko. Projektsynergien: Die geografische Nähe der Projekte führt zur Entstehung eines Tier-1-Bergbauzentrums mit Optimierungsmöglichkeiten für Entwicklung, Exploration und Personaleinsatz.

Die geografische Nähe der Projekte führt zur Entstehung eines Tier-1-Bergbauzentrums mit Optimierungsmöglichkeiten für Entwicklung, Exploration und Personaleinsatz. Gestärktes Marktprofil: Der größere Unternehmensumfang und die Multi-Asset-Struktur positionieren das kombinierte Unternehmen für eine potenzielle Aufnahme in führende Indizes (ASX 200, GDXJ), mit eine Verbesserung der Liquidität und Attraktivität für Investoren einhergehen dürfte.

Der größere Unternehmensumfang und die Multi-Asset-Struktur positionieren das kombinierte Unternehmen für eine potenzielle Aufnahme in führende Indizes (ASX 200, GDXJ), mit eine Verbesserung der Liquidität und Attraktivität für Investoren einhergehen dürfte. Erfahrenes Führungsteam: Ein gestärktes Management-Team mit belegter Erfahrung vor Ort und im Management von zwei börsennotierten Unternehmen für eine effektive Umsetzung der Pläne.

Ein gestärktes Management-Team mit belegter Erfahrung vor Ort und im Management von zwei börsennotierten Unternehmen für eine effektive Umsetzung der Pläne. Neubewertung des Aktienkurses: Potenziel für eine relative Aufwertung des Aktienkurses des fusionierten Unternehmens auf Grundlage des größeren Unternehmensumfangs, des unmittelbaren Wachstums der Goldproduktion, der Multi-Asset-Struktur und des erhöhten Potenzials für die Aufnahme in Indizes.





Zweite Fairness-Gutachten und Empfehlung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat des Unternehmens (der "Robex-Verwaltungsrat") hat von Canaccord Genuity Corp. ein aktualisiertes Gutachten erhalten, und dem Sonderausschuss der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder von Robex (der "Robex-Sonderausschuss") wurde von und Cormark Securities Inc. ein aktualsiertes Gutachten vorgelegt (gemeinsam die "ZweitenFairness-Gutachten"). Auf Basis der dort dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte werden die den Robex-Aktionären gewährte Gegenleistung mit Stand zum Datum dieser Zweiten Fairness-Gutachten als finanziell fair bewertet.

Auf Basis der einstimmigen Empfehlung des Robex-Sonderausschusses und nach Beratung mit externen Finanz- und Rechtsberatern ist der Robex-Verwaltungsrat einstimmig beschlossen, dass das Arrangement (in der durch die Änderungsvereinbarung geänderten Form) im besten Interesse von Robex liegt, dass die den Robex-Aktionären im Rahmen der Transaktion gewährte geänderte Gegenleistung finanziell fair ist und dass DER ROBEX-VERWALTUNGSRAT DEN AKTIONÄREN EINSTIMMIG EMPFIEHLT, AUF DER VERSAMMLUNG (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) FÜR DEN BESCHLUSS DES ARRANGEMENTS (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) ZU STIMMEN.

Geänderte Abstimmungsvereinbarungen

Gemäß den Bestimmungen der Änderungsvereinbarung haben die Cohen Group, Eglington Mining und alle Direktoren und bestimmte Mitglieder der Geschäftsleitung von Robex (jeweils ein "Unterstützender Aktionär"), die zusammen rund 23,8 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien halten, geänderte und neu formulierte Abstimmungsunterstützungsvereinbarungen mit Predictive unterzeichnet, in denen jeder unterstützende Aktionär der in der Änderungsvereinbarung vorgesehenen geänderten Gegenleistung zustimmt und sich verpflichtet, bei der Versammlung mit ihren gesamten Robex-Aktien für den Arrangement-Beschluss zu stimmen.

Vertagung der Versammlung auf den 30. Dezember 2025

Die zur Erläuterung des Arrangements einberufene außerordentliche Hauptversammlung von Robeco, die "Versammlung"), die ursprünglich für den 15. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) angesetzt war, wurde auf den 30. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) vertagt, um den Robex-Aktionären zusätzliche Zeit für das Einreichen von Stimmrechtsvertretungsformularen oder Abstimmungsformularen mit ihrer Stimme FÜR den Arrangment-Beschluss einzuräumen. Die Versammlung wird virtuell über einen Live-Video-Webcast unter www.icastpro.ca/q04g09 (Englisch) oder www.icastpro.ca/hzwy58 (Französisch) abgehalten. Die Aktionäre von Robex müssen sich über die oben genannten Links für die Versammlung vorab registrieren, um ihre Robex-Aktien in Präsenz auf der Versammlung ausüben zu können. Es wird dringend empfohlen, die Stimmabgabe vor der Versammlung durch einen Bevollmächtigten vorzunehmen.

Im Rahmen der Versammlung werden die Robex-Aktionären aufgefordert, den Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arragments (der "Arrangement-Beschluss") zu erörtern und zu beschließen. Das Arrangement kann nur dann umgesetzt werden, wenn unter anderem der Arrangement-Beschluss mit mindestens zwei Dritteln (66? %) der zum Arrangement-Beschluss abgegebenen Stimmen von den persönlich teilnehmenden oder durch einen Bevollmächtigten bei der Versammlung vertretenen Robex-Aktionären angenommen wird.

Änderung der Frist für das Einreichen von Stimmrechtsvertretungsformularen auf den 29. Dezember 2025

Das Stimmrechtsvertretungsformular und das Abstimmungsformular (einschließlich der CDI-Abstimmungsformulare), die den Robex-Aktionären zusammen mit dem Management-Informationsrundschreiben Ende November 2025 zugestellt wurden, bleiben gültig. Aufgrund der Vertagung der Versammlung hat Robex die Frist für das Einreichen der Stimmrechtsvertretungsformulare und CDI-Abstimmungsformulare verlängert. Der Robex-Verwaltungsrat bittet die Robex-Aktionäre dringend, ihr Stimmrechtsvertretungsformular der Abstimmungsformular mit ihrer Stimme FÜR den Arrangement-Beschluss vor der geänderten Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) am 29. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western Standard Time am 30. Dezember 2025) (die "geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare") einzureichen. Inhaber von Robex-CDIs müssen Ihre CDI-Abstimmungsformulare bis 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) am 28. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western Standard Time am 28. Dezember 2025) (die "geänderte Frist für CDI-Abstimmungsformulare") einreichen.

Für Robex-Aktionäre, die mit ihren Robex-Aktien bereits FÜR den Arrangement-Beschluss gestimmt haben, besteht kein weiterer Handlungbedarf, sofern sie ihre Abstimmung nicht ändern möchten.

den Arrangement-Beschluss gestimmt haben, besteht kein weiterer Handlungbedarf, sofern sie ihre Abstimmung nicht ändern möchten. Robex-Aktionäre, die noch nicht abgestimmt haben, werden ermuntert, mit Ihren Robex-Aktien umgehend und auf jeden Fall vor der geänderten Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare und der geänderten Frist für CDI-Abstimmungsformulare unter Berücksichtigung der Anweisungen auf den Formularen FÜR den Arrangement-Beschluss zu stimmen.

den Arrangement-Beschluss zu stimmen. Robex-Aktionäre, die mit ihren Robex-Aktien bisher GEGEN den Arrangement-Beschluss gestimmt haben, werden ermuntert, umgehend und auf jeden Fall vor der geänderten Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare bzw. der geänderten Frist für CDI-Abstimmungsformulare eine neue Stimme FÜR den Arrangement-Beschluss abzugeben. Das später datierte Stimmrechtsvertretungsformular oder CDI-Abstimmungsformular hat Vorrang gegenüber allen früher eingereichten Formularen.

den Arrangement-Beschluss abzugeben. Das später datierte Stimmrechtsvertretungsformular oder CDI-Abstimmungsformular hat Vorrang gegenüber allen früher eingereichten Formularen. Gemäß den Bedingungen der einstweiligen Verfügung bleibt der 3. November 2025 der Tag der Hauptversammlung für die vertagte Versammlung.

Anhang zum Informationsrundschreiben

Gemäß den Bedingungen der Änderungsvereinbarung wird Robex eine weitere Pressemitteilung herausgeben und einen Anhang (der "Anhang") zum Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 11. November 2025 (das "Rundschreiben") für die Versammlung einreichen, um den Robex-Aktionären aktuelle Informationen in ausreichender Ausführlichkeit zur Verfügung zu stellen, damit sie sich eine begründete Meinung in bezug auf den Arangement-Beschluss bilden können. Der Anhang ergänzt die im Rundschreiben enthaltenen Informationen und wird gemäß den Bestimmungen der einstweiligen Verfügung den Robex-Aktionären zugestellt sowie über SEDAR+ öffentlich zugänglich gemacht, bei Bedarf begleitet von allen anderen ergänzenden Unterlagen. Das Rundschreiben bleibt ansonsten unverändert.

Fragen der Aktionäre und Unterstützung bei der Stimmabgabe

Aktionäre, die Fragen zu den in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, können sich an Robex, den Bevollmächtigten für die Stimmrechtsvertretung und Berater für Aktionärskommunikation, wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei: 1-877-452-7184

Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen Rechtsberater beauftragt. Cormark Securities Inc. wurde als Finanzberater des Robex-Sonderausschusses beauftragt.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com

Ansprechpartner für Investoren und Medien:

Michael Vaughan, Fivemark Partners

Tel.: +61 422 602 720

E-Mail: michael.vaughan@fivemark.com.au

ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX-V und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.

Kein Angebot

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dies umfasst Aussagen zu den Zukunfstaussichten und erwarteten Ereignissen wie die Durchführung und den Zeitpunkt der Transaktion und die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss gemäß Arrangement Agreement und Änderungsvereinbarung, den Zeitpunkt der Versammlung und die geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare, das Einreichen und die Zustellung des Anhangs, Pressemitteilungen und andere ergänzende Unterlagen, die Pro-Forma-Eigentümerstruktur des kombinierten Unternehmens und zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen sowie die damit verbundenen Zeitpunkte. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie "werden", "schaffen", "verbessern", "potenziell", "erwarten", "Aufwärtspotenzial", "Wachstum", "schätzen", "voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten" oder "sollten". Auch die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung, Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen), Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

JORC-CODE UND CIM-DEFINITIONSSTANDARDS

Der Begriff "Erzreserve" (Ore Reserve), wie er im Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves festgelegt ist (dem sogenannten "JORC-Code"), der vom Joint Ore Reserves Committee des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of Geoscientists und des Minerals Council of Australia herausgegeben wird, entspricht dem Begriff "Mineralreserve" (Mineral Reserve) gemäß den vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum am 19. Mai 2014 verabschiedeten CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (den sogenannten "CIM-Definitionsstandards"). Die Begriffe "abgeleitete Mineralressourcen" (Inferred Mineral Resources), "angezeigte Mineralressourcen" (Indicated Mineral Resources) und "gemessene Mineralressourcen" (Measured Mineral Resources) haben im JORC-Code und in den CIM-Definitionsstandards dieselbe Bedeutung. Ebenso entsprechen "nachgewiesene Mineralreserven" (Proved Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den "nachgewiesenen Mineralreserven" (Proven Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards, und "wahrscheinliche Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den "wahrscheinlichen Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards. Der JORC-Code gilt als ein gemäß NI 43-101 anerkannter ausländischer Standard.

Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven sowie Produktionsziele

Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex, die sich auf etwa 9,5 Mio. Unzen Gold bzw. etwa 4,5 Mio. Unzen Gold belaufen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex sind nachstehend aufgeführt.

PDI

Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen

Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte NEB und BC wurden am 7. August 2023 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel "Bankan-Mineralressourcen steigen auf 5,38 Mio. Unzen" (Bankan Mineral Resource Increases to 5.38Moz) veröffentlicht. Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte Fouwagbe und Sounsoun wurden am 23. April 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel "Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo über 153.000 Unzen" (Maiden Argo Mineral Resource Estimate of 153koz) an die ASX übermittelt. Die Erzreserven-Schätzung für das Bankan-Projekt wurde am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel "Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics" (Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die Mineralressourcen- oder Erzreserven-Schätzungen wesentlich beeinflussen würden, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben. PDI beabsichtigt, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe für Argo (und Bokoro) gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Die abgeleiteten Mineralressourcen in Argo machen lediglich 2,8 % der gesamten Mineralressourcen von PDI aus.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und die prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel "Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in der vorherigen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Robex

Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen

Die Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen für das Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel "Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) an die ASX übermittelt. Die Schätzungen für das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel "Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) veröffentlicht. Robex bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den jeweiligen Marktmitteilungen enthaltenen Schätzungen der Mineralressourcen oder Erzreserven wesentlich beeinflussen würden, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in den Mitteilungen basieren, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel "Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel "Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

National Instrument 43-101

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation, die sich auf Robex beziehen, wurden von Herrn Jeames McKibben, einem Chartered Professional Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und genehmigt. Herr McKibben gilt als "qualifizierter Sachverständiger" gemäß NI 43-101.

Leser werden auf den technischen Bericht zum Nampala-Projekt mit dem Titel "Unabhängiger technischer Bericht über die Lizenzen Nampala, Mininko, Gladie und Kamasso sowie eine Mineralressourcen- und -reserven-Schätzung für die Goldmine Nampala, Mali, Westafrika" (Independent Technical Report on the Nampala, Mininko, Gladie and Kamasso Permits and a Mineral Resource and Reserve Estimate of the Nampala Gold Mine, Mali, West Africa) mit Gültigkeit zum 30. September 2024 (der "Technische Bericht zu Nampala") verwiesen. Ebenso auf den geänderten und neu gefassten technischen Bericht zum Kiniero-Projekt mit dem Titel "Technischer Bericht, Kiniero-Goldprojekt, Guinea (geändert)" (Technical Report, Kiniero Gold Project, Guinea (Amended)) mit Gültigkeitsdatum 6. Dezember 2024, geändert und neu gefasst am 12. Juni 2025 (der "Technische Bericht zu Kiniero"). Beide Berichte wurden gemäß NI 43-101 erstellt und sind im Profil von Robex auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ERKLÄRUNG VON PDI ZU DEN ERZRESERVEN UND MINERALRESSOURCEN

Erklärung zu den Erzreserven in Bankan1, 2

Lagerstätte Abbaumethode Klassifizierung Tonnage

(Mt) Goldgehalt

(g/t Au) Enthalten

(Tsd. Unzen Gold) NEB







Tagebau Wahrscheinlich 40,2 1,36 1.751 Untertagebau Wahrscheinlich 7,9 3,95 1.002 Gesamt 48,1 1,78 2.753 BC Tagebau



Tagebau Wahrscheinlich 3,5 1,78 200 Gesamt 3,5 1,78 200 Gesamt Tagebau 43,7 1,39 1.951 Gesamt Untertagebau 7,9 3,95 1.002 Bankan-Projekt Gesamt 51,6 1,78 2.953

Bankan-Mineralressourcen-Schätzung3, 4

Lagerstätte Klassifizierung Tonnage

(Mt) Goldgehalt

(g/t Au) Enthalten

(Tsd. Unzen Gold) NEB Tagebau







Angezeigt 78,4 1,55 3.900 Abgeleitet 3,1 0,91 92 Gesamt 81,4 1,53 3.993 NEB Untertagebau Abgeleitet 6,8 4,07 896 NEB Gesamt 88,3 1,72 4.888 BC Tagebau



Angezeigt 5,3 1,42 244 Abgeleitet 6,9 1,09 243 BC Gesamt 12,2 1,24 487 NEB Gebiet Gesamt 100,5 1,66 5.376 Fouwagbe Abgeleitet 2,2 1,68 119 Sounsoun Abgeleitet 0,9 1,19 34 Argo Gebiet Gesamt 3,1 1,54 153 Bankan-Projekt Gesamt 103,6 1,66 5.528

ERKLÄRUNG VON ROBEX ZU DEN ERZRESERVEN UND MINERALRESSOURCEN

Erklärung zu den Erzreserven und Mineralressourcen in Kiniero5, 6

Lagerstätte Tonnage

(Mt) Goldgehalt

(g/t Au) Enthalten

(Mio. Unzen Gold) Wahrscheinlich Jean 4,2 1,53 0,20 SGA 5,1 1,52 0,25 SGD 3,4 1,34 0,14 Sabali South 7,4 0,89 0,21 Sabali North & Central 1,5 0,96 0,05 Mansounia 17,7 0,81 0,46 Lagerhalden 6,3 0,48 0,10 Gesamt 45,5 0,97 1,41 Angezeigt SGA 12,1 1,46 0,57 Jean 4,7 1,69 0,26 Sabali North & Central 3,7 1,21 0,14 Sabali South 11,1 0,91 0,32 West Balan 3,0 1,45 0,14 Banfara 0,9 1,00 0,03 Mansounia Central 24,0 0,78 0,60 Lagerhalden 11,6 0,37 0,14 Gesamt 71,2 0,96 2,20 Abgeleitet SGA 10,6 1,43 0,49 Jean 2,2 1,47 0,1 Sabali North & Central 0,7 1,39 0,03 Sabali South 2,7 1,01 0,09 West Balan 2,0 1,27 0,08 Banfara 0,7 1,45 0,03 Mansounia Central 26,3 0,82 0,7 Lagerhalden 0,2 1,31 0,01 Gesamt 45,3 1,05 1,53

Erklärung zu den Erzreserven und Mineralressourcen in Nampala7, 8

Verwitterungstyp Tonnage

(Mt) Goldgehalt

(g/t Au) Enthalten

(Tsd. Unzen Gold) Wahrscheinlich Oxid 3,3 0,90 94,6 Übergang 0,8 1,06 26,4 Gesamt 4,0 0,93 121,0 Angezeigt Oxid 5,9 0,84 158,3 Übergang 2,1 1,13 76,0 Frisch 0,1 3,00 9,4 Gesamt 8,0 0,94 243,7 Abgeleitet Oxid 0,3 0,79 8,1 Übergang 0,2 1,62 8,5 Frisch 0,01 2,53 0,4 Gesamt 0,6 0,95 17,0

________________________________

1 Siehe PDI-ASX-Mitteilung "Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" vom 25. Juni 2025.

2 Cutoff-Gehalt: Tagebau 0,38-0,48 g/t Au, Untertagebau 2,0 g/t Au.

3 Ressourcen-Cut-off: NEB Tagebau angezeigt & abgeleitet 0,5 g/t Au, NEB Untertagebau abgeleitet 2,0 g/t Au, BC Tagebau angezeigt und abgeleitet 0,4 g/t Au, Fouwagbe und Sounsoun abgeleitet 0,5 g/t Au

4 In Bezug auf die Lagerstätten Fouwagbe und Sounsoun (Argo-Genehmigung) beabsichtigt PDI, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe von Argo und Bokoro gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Siehe PDI ASX-Veröffentlichung "Update zu den Explorationsgenehmigungen für Argo und Bokoro" (Argo and Bokoro Exploration Permits Update) vom 28. Mai 2025.

5Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel "Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom 22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.

6 Cutoff-Gehalte für Ressourcen und Reserven (Ressourcen bei 2.200 USD/Unze, Reserven bei 1.800 USD/Unze): SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,4 g/t Au; Sabali South: Laterit 0,3 g/t Au, Fleckenzone / Saprolit / Unterer Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; Sabali Nord und Zentral: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,6 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; West Balan: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,5 g/t Au. Als Mineralressourcen gemeldete Halden wurden auf solche Halden beschränkt, die für die gesamte Halde einen Durchschnittsgehalt von > 0,3 g/t Au aufweisen; es wurde keine Selektivität angenommen.

7Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel "Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) vom 6. Mai 2025 sowie den Nampala Technical Report.

8 Ressourcen-Cutoff-Gehalte (bei 2.200 USD/Unze): Laterit 0,35 g/t Au, Oxid 0,35 g/t Au, Übergang 0,43 g/t Au, Frisch 1,89 g/t Au. Cutoff-Gehalte der Reserven (bei 1.800 USD/Unze): 0,4 g/t Au (Laterit, Fleckenzone, Saprolit und Übergang).