Gute Systeme erkennt man an ihrer konstant starken Performance. Das TSI-USA-Depot von Börsenexperte Tim Temp liefert dafür in diesem Börsenjahr ein eindrucksvolles Beispiel und demonstriert die Stärke des regelbasierten Trend-Signal-Indikator(TSI)-Ansatzes. Starke Trades und zahlreiche Kursverdoppler treiben die Depotperformance auf derzeit starke 323 Prozent. Ganz neu im Depot: 3 vielversprechende Titel aus dem wiedererstarkten Pharmasektor.Es gibt viele Wege, eine Investmentstrategie zu gestalten. ...

