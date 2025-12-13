Quantencomputing steht vor dem Durchbruch - und mit ihm völlig neue Chancen für Anleger. Während D-Wave mit spektakulären Wachstumszahlen beeindruckt, sorgen andere Branchenpioniere mit strategischen Partnerschaften und innovativer Technologie für Aufsehen. Welche Unternehmen gerade jetzt das Rennen machen und welche Investments das Potenzial haben, die IT-Welt zu revolutionieren. Die Welt der Informationstechnologie steht vor einem Quantensprung: ...

