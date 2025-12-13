Allzeithochs trotz Volatilität: Das sind jetzt die stärksten Momentum-Aktien

Anzeige / Werbung

Der US-Aktienmarkt zeigte sich im November äußerst volatil, doch insbesondere Technologiewerte bewiesen erneut ihre Stärke. Während viele Indizes schwankten, konnten ausgewählte Aktien im Dezember bereits neue Allzeithochs markieren. Genau diese Titel wurden durch unsere regelbasierte Momentum-Auswahl identifiziert und führten auch in den Momentum-Boxen zu neuen Rekordständen. Besonders herausragend ist dabei die KI-Box, die seit Auflage inzwischen eine Gesamtperformance von über 100 Prozent erreicht hat und damit ihre Wertentwicklung mehr als verdoppeln konnte.

Im aktuellen Monats-Update beleuchten wir neben der Gesamtentwicklung der Boxen auch wieder mehrere Einzelwerte genauer. Im Fokus stehen unter anderem starke Impulsgeber aus dem KI- und Chipsektor wie Broadcom, Intel, Micron, Marvell und Alphabet, aber auch spannende Sondersituationen wie der mögliche Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery. Ergänzend werfen wir einen Blick auf ausgewählte Titel aus der Short-Box, bei denen relative Schwäche und zunehmender Druck auf Margen oder Geschäftsmodelle erkennbar sind.

Das zugrunde liegende Momentum-Konzept basiert auf einer vollständig automatisierten Aktienauswahl, die einmal monatlich nach klar definierten Regeln erfolgt. Emotionale Fehlentscheidungen werden so konsequent vermieden - ein Ansatz mit wissenschaftlichem Hintergrund und historisch belegter Erfolgsbilanz. Welche Aktien aktuell zu den stärksten Gewinnern zählen und wo sich neue Risiken abzeichnen, zeigen wir direkt zum Start der Sendung.

