Samstag, 13.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Parazero Technologies und die Bundespolizei!
Markus Weingran
13.12.2025 17:27 Uhr
Fed-Entscheid geht unter!: Von Adipositas-Raketen, Silber-Spekulationen und 5 Aktien Duellen!

Die Freude über den Zinsentscheid währte nicht lange. Kurz darauf patzte Oracle mit seinen Zahlen. Einen Tag später machte Broadcom das KI-Desaster perfekt. Eine rückläufige Profitabilität holte die KI-Sorgen zurück!Diese Woche ging es wieder heiß her in der wO Börsenlounge. Gleich 5 Aktienduelle gab es. So ist zum Beispiel IonQ gegen D-Wave und PayPal gegen Klarna angetreten. Wenn Sie wissen wollen, wer die Duelle für sich entschieden hat, dann klicken Sie einfach auf den jeweiligen Aktienvergleich. Auch der Adventskalender der wO Börsenlounge war wieder mit vielen spannenden Aktien gefüllt. Das Highlight der geöffneten Türchen ist bislang die Aktie von Saga. Seit der Aufnahme hat das …

Den vollständigen Artikel lesen ...

