Dieser Fondsklassiker profitiert von Dollar-Schwäche und Goldrally. Die Ausschüttung steigt auf 5,10 Euro je Anteilschein und dürfte weiter zulegen. Man muss nicht bei jedem großen Trendthema mitmachen. Im Fonds von Thomas Schüßler sind Techaktien deutlich untergewichtet. Das hat einen einfachen Grund: In diesem Sektor werden keine oder nur geringe Dividenden gezahlt. Schüßler gehört auch nicht zu denen, die extrem hohen Dividendenrenditen hinterherjagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE