Sieben Trading-Regeln für 2025: Wie Einsteiger Struktur gewinnen - und warum PEPENODE Aufmerksamkeit erhält

Der Kryptomarkt bietet auch im Jahr 2025 weiterhin Chancen, bleibt jedoch anspruchsvoll. Gerade Privatanleger unterschätzen häufig die Komplexität, weshalb viele Trading-Konten langfristig keine Gewinne erzielen. Umso wichtiger sind klare Regeln, Disziplin und ein strukturierter Ansatz. Ein bekannter Krypto-Trader hat dazu sieben grundlegende Tipps formuliert, die vor allem Einsteigern Orientierung geben sollen. Parallel dazu rücken neue Presales in den Fokus - insbesondere im Gaming-Bereich, wo PEPENODE aktuell mit auffälligen Staking-Renditen Aufmerksamkeit erregt.

Krypto-Trader erklärt die wichtigsten Grundlagen für Einsteiger

Der Trader Morin richtet sich mit seinen Ratschlägen gezielt an Einsteiger, die typische Anfängerfehler vermeiden wollen. Sein Kernpunkt: Erfolgreiches Trading beginnt nicht mit der Jagd nach schnellen Gewinnen, sondern mit Struktur, Disziplin und Selbstkontrolle.

An erster Stelle steht das Verständnis des Marktumfelds. Märkte wechseln zwischen Trend- und Seitwärtsphasen. Strategien, die in klaren Trends funktionieren, können in Range-Phasen systematisch Verluste erzeugen. Wer diese Unterschiede nicht erkennt, handelt häufig gegen den Markt.

Darauf aufbauend betont Morin das Risikomanagement. Trading wird nicht als Wette verstanden, sondern als kontrollierter Prozess. Ein fixer Risikoanteil pro Trade sowie klare Verlustgrenzen pro Tag oder Woche verhindern, dass einzelne Fehlentscheidungen das gesamte Kapital gefährden. Pausen nach Verlustserien gehören ebenso zum Konzept.

Struktur, Journal und Prozess als Erfolgsfaktoren

Ein weiterer zentraler Punkt ist das sogenannte Playbook. Darunter versteht Morin eine klare Sammlung der besten Setups - inklusive Marktbedingungen, Einstieg, Positionsmanagement und Ausstieg. Ohne ein solches Regelwerk gleiche Trading langfristig eher Glücksspiel.

Eng damit verbunden ist ein fester Tages- und Wochenprozess. Vorbereitung ersetzt spontane Entscheidungen. Wichtige Kurszonen, Szenarien und mögliche Trades werden im Voraus definiert und regelmäßig überprüft. Das reduziert emotionale Fehlentscheidungen während des Handels.

Großen Wert legt Morin außerdem auf ein Trading-Journal. Darin werden nicht nur alle Trades dokumentiert, sondern auch Emotionen festgehalten. Gefühle lassen sich nicht ausschalten, doch ihre Auslöser und Auswirkungen können analysiert und besser kontrolliert werden. Laut Morin sind Ergebnisse stets ein Nebenprodukt eines sauberen Prozesses - wer sich nur auf Gewinne fokussiert, verliert langfristig den Überblick.

PEPENODE-Presale rückt als Gaming-Projekt in den Fokus

Neben aktivem Trading gibt es für Privatanleger weitere Möglichkeiten, am Kryptomarkt teilzunehmen. Dazu zählen Staking, Airdrops, DeFi-Ertragsmodelle oder zunehmend auch Krypto-Games. In diesem Umfeld sorgt aktuell PepeNode für Aufmerksamkeit.

PepeNode verfolgt ein Mine-to-Earn-Konzept, das klassische Mining-Mechaniken in eine spielerische Umgebung überträgt. Anstelle teurer Hardware oder hoher Stromkosten entsteht eine vollständig digitale Mining-Simulation. Nutzer bauen schrittweise virtuelle Strukturen auf und treffen strategische Entscheidungen, um Fortschritt zu erzielen.

Der PEPENODE-Token ist dabei fest in das System integriert. Er dient nicht nur als Belohnung, sondern wird aktiv für Upgrades und Erweiterungen eingesetzt. Ein zentrales Merkmal ist der deflationäre Ansatz: Rund 70 Prozent der bei Verbesserungen eingesetzten Token werden dauerhaft verbrannt. Zusätzlich bietet das Projekt bereits im Presale ein Staking-Modell mit aktuell sehr hohen Renditen, die vor allem in frühen Phasen möglich sind.

Direkt zur PepeNode Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.