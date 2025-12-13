Altcoin Season ab Januar 2026? Analyst sieht starke Parallelen zu früheren Zyklen

Der Kryptomarkt befindet sich weiterhin in einer schwierigen Übergangsphase. Bitcoin gelingt es seit Wochen nicht, sich nachhaltig über der Marke von 90.000 US-Dollar zu etablieren, weshalb viele Anleger bereits von einem beginnenden Bärenmarkt ausgehen. Ein genauer Blick auf zentrale Marktindikatoren zeichnet jedoch ein deutlich konstruktiveres Bild. Laut einem Analysten könnten Altcoins näher an einem zyklischen Tief stehen als viele vermuten - mit einem möglichen Start einer neuen Altcoin Season im Januar 2026.

Historische Unterstützungszonen sprechen für Bodenbildung

Im Mittelpunkt der Analyse steht die sogenannte OTHERS-Dominance, also die Marktdominanz aller Kryptowährungen außerhalb der Top 10. Dieser Wert ist aktuell auf ein historisches Unterstützungsniveau gefallen, das bereits in den Jahren 2017 und 2020 als Ausgangspunkt für massive Altcoin-Rallyes diente.

Zusätzlich liefern technische Indikatoren im Monatschart wichtige Hinweise. Ein stark überverkaufter RSI in Kombination mit einem abflachenden MACD trat in der Vergangenheit häufig in Phasen auf, die das Ende einer Korrektur und den Beginn eines neuen Marktzyklus markierten. Aus charttechnischer Sicht deuten diese Signale darauf hin, dass Altcoins eher am Boden als vor einer weiteren Abwärtsbewegung stehen.

Liquidität und makroökonomische Faktoren als Katalysator

Die Parallelen zu früheren Marktphasen gehen laut dem Analysten über die reine Charttechnik hinaus. Vor dem großen Altcoin-Bullrun 2021 kündigte die US-Notenbank bereits im Herbst 2019 das Ende der quantitativen Straffung an und begann kurz darauf mit umfangreichen T-Bill-Käufen. Diese schrittweise Lockerung der Geldpolitik erwies sich als entscheidender Treiber für die folgende Rallye.

Heute zeigt sich ein vergleichbares Umfeld. Anfang Dezember beendete die Fed offiziell die quantitative Straffung und startete erneut T-Bill-Käufe im Umfang von rund 40 Milliarden US-Dollar pro Monat. Auch wenn es sich noch nicht um klassisches Quantitative Easing handelt, ist die Richtung klar: Die Liquidität im Finanzsystem nimmt wieder zu. Historisch betrachtet profitieren Altcoins von solchen Phasen besonders stark.

Zusätzlich sendet der Aktienmarkt positive Signale. Der Russell 2000, ein wichtiger Frühindikator für die Risikobereitschaft, hat ein neues Allzeithoch erreicht. In früheren Zyklen war dies häufig ein Vorzeichen dafür, dass Kapital wieder verstärkt in risikoreichere Anlageklassen fließt - darunter vor allem Altcoins. Einige Analysten halten daher eine Altcoin-Dominanz von 12 bis 13 Prozent für realistisch, in einem bullischen Szenario sogar 18 bis 20 Prozent.

Bitcoin Hyper Presale als potenzieller Profiteur

Während sich der Markt langsam auf eine mögliche Altcoin Season vorbereitet, rückt Bitcoin Hyper bei vielen Investoren in den Fokus. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Phase, was es aus Sicht vieler Marktbeobachter besonders interessant macht. Frühindikatoren deuten darauf hin, dass hier ein Ökosystem entsteht, das Bitcoin eine neue Rolle verleiht - weg vom reinen Wertspeicher hin zu einem aktiv nutzbaren Asset im DeFi-Bereich.

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung, die die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der Geschwindigkeit und Effizienz der Solana Virtual Machine kombiniert. Dadurch entsteht erstmals eine Umgebung, in der Bitcoin ähnlich vielseitig genutzt werden kann wie Ethereum oder Solana, jedoch mit der Netzwerksicherheit von BTC. Anwendungen wie Lending, Staking, DeFi-Apps oder Gaming werden damit erstmals realistisch.

Im Zentrum steht der $HYPER-Token, der für Gebühren, Liquidität, Staking und Governance genutzt wird. Mit wachsender Aktivität auf der Hyper Chain könnte der Token direkt von einer neuen Altcoin Season profitieren.

