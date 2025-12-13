Prognose sorgt für Diskussionen: Hochbegabter sieht XRP noch 2025 auf neuem Allzeithoch

Der Kryptomarkt blickt auf ein durchwachsenes Jahr zurück. Bitcoin könnte 2025 sogar niedriger beenden, als er gestartet ist - trotz politischer Versprechen, die USA zum globalen Krypto-Zentrum zu machen. Diese Schwäche belastet auch viele Altcoins. Besonders XRP-Investoren, die nahe dem Allzeithoch eingestiegen sind, verzeichnen weiterhin deutliche Verluste. Doch eine außergewöhnliche Prognose sorgt nun für Aufmerksamkeit: Der Mensch mit dem höchsten jemals gemessenen IQ erwartet bei XRP noch in diesem Jahr ein neues Rekordhoch.

Kim Younghoon und seine umstrittene XRP-Einschätzung

Kim Younghoon gilt mit einem wissenschaftlich bestätigten IQ von 276 Punkten als der intelligenteste Mensch der Welt. Zum Vergleich: Der Durchschnitt liegt bei etwa 100 Punkten, Hochbegabung beginnt bei 130, und selbst Albert Einstein wird "nur" ein IQ zwischen 160 und 180 zugeschrieben. Younghoon ist in der Kryptoszene kein Unbekannter und machte bereits mehrfach mit sehr bullischen Bitcoin-Prognosen auf sich aufmerksam.

Nun richtet er seinen Fokus auf XRP. Öffentlich erklärte er, dass er den Ripple-Coin kauft und noch 2025 ein neues Allzeithoch erwartet. Diese Aussage stieß umgehend auf Kritik, denn das aktuelle Marktumfeld erscheint vielen Anlegern dafür zu schwach. Dennoch sorgt seine Einschätzung für neue Diskussionen über das Potenzial von XRP.

Hohe Hürden für ein XRP-Allzeithoch

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie ambitioniert diese Prognose ist. XRP notiert aktuell deutlich unter seinem bisherigen Rekord und müsste in kurzer Zeit um nahezu 80 Prozent steigen, um ein neues Allzeithoch zu erreichen. Selbst positive Nachrichten rund um Ripple, etwa regulatorische Fortschritte, konnten den Kurs zuletzt kaum bewegen.

Hinzu kommt, dass auch Younghoon mit seinen Einschätzungen nicht immer richtig lag. Eine kürzlich erwartete schnelle Erholung bei Bitcoin blieb aus. Ob XRP in den verbleibenden Wochen des Jahres tatsächlich eine so starke Rallye hinlegen kann, bleibt daher offen. Gerade bei Coins mit sehr hoher Marktkapitalisierung gelten extreme kurzfristige Kursanstiege als eher unwahrscheinlich.

Bitcoin Hyper Presale als Alternative mit höherem Hebel

Während etablierte Kryptowährungen wie XRP oft träge reagieren, rücken neue Projekte stärker in den Fokus. Ein Beispiel dafür ist Bitcoin Hyper. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Phase und entwickelt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin erstmals umfassend DeFi-fähig machen soll.

Die sogenannte Hyper Chain basiert auf der Solana Virtual Machine und verbindet die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz. Nutzer sollen ihre BTC künftig auf die Hyper Chain übertragen und dort für Staking, Lending oder Liquidity Mining einsetzen können - Anwendungsfälle, die im Bitcoin-Ökosystem bislang nicht möglich waren. Im Zentrum steht der $HYPER-Token, der für Transaktionsgebühren, Governance und Liquidität benötigt wird. Da sich das Projekt noch im Vorverkauf befindet, sehen viele Marktbeobachter hier ein deutlich höheres relatives Kurspotenzial als bei großen Altcoins.

