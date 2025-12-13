© Foto: Nati Harnik - AP

Kaum jemand prägt die Börse so wie Warren Buffett - das Orakel von Omaha ist in diesem Jahr zurückgetreten. Über die Jahre seines Wirkens hat er Anlegern wertvolle Tipps hinterlassen. In diesem Jahr hat sich Warren Buffett lange mit Käufen zurückgehalten. Im Gegenteil: Der Altmeister hat Schritt für Schritt seine Blockbuster-Positionen in Apple und Bank of America verkleinert - ebenso wie Investments in Capital One, Citigroup, Nu Holdings, Nucor, DaVita, VeriSign und D.R. Horton. Schließlich nahm er doch noch Alphabet mit ins Portfolio, der letzte Kauf unter seiner Verantwortung. Gemessen an dem gesamten Portfolio von Berkshire, macht die Position aber nur 1,6 Prozent des gesamten …