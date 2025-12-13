Obwohl der offizielle Support von Windows 95 schon mehrere Jahrzehnte lang eingestellt ist, gibt es auch heute noch Rechner, die das eingestaubte Betriebssystem nutzen. Woran das liegt und warum einige sogar auf noch ältere Software zurückgreifen müssen. Anfang 2024 machte eine Stellenanzeige der Deutschen Bahn die Runde. Darin suchte das Unternehmen nach neuen Mitarbeiter:innen, die sich mit Windows 3.11 auskennen. Das Betriebssystem hatte zum Zeitpunkt ...

