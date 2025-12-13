Der Nettoumsatz beläuft sich im Berichtsquartal auf 61,1 Millionen US-Dollar und seit Jahresbeginn auf 155,8 Millionen US-Dollar

Das Ergebnis vor Ertragsteuern beträgt für das Quartal 10,9 Millionen US-Dollar und seit Jahresbeginn 21,1 Millionen US-Dollar

Das verwässerte Ergebnis je Aktie liegt bei 0,77 US-Dollar für das Quartal und bei 1,49 US-Dollar seit Jahresbeginn

Auftragsbestand von 148,9 Millionen US-Dollar zum 31. Oktober 2025, gegenüber 138,1 Millionen US-Dollar zum 31. Januar 2025

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) hat heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, das am 31. Oktober 2025 zu Ende ging.

"Im Quartal, das am 31. Oktober 2025 endete, belief sich der Nettoumsatz auf 61,1 Millionen US-Dollar ein Anstieg von 19,5 Millionen US-Dollar bzw. 46,9 gegenüber 41,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Plus ist das Ergebnis höherer Absatzmengen im Nahen Osten und in Nordamerika. Der Bruttogewinn lag bei 21,0 Millionen US-Dollar und stieg damit um 6,9 Millionen US-Dollar gegenüber den 14,1 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dies spiegelt die stärkere Geschäftsdynamik wider. Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten stiegen von 7,3 Millionen US-Dollar auf 8,3 Millionen US-Dollar. Diese Zunahme ist in erster Linie auf höhere Lohnkosten und Honorare zurückzuführen, darunter etwa 0,5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Sarbanes-Oxley Section 404 aufgrund unseres Übergangs vom Status "Small Reporting Company" zu "Accelerated Filer". Die effektive Steuerquote des Unternehmens betrug 27 gegenüber 32 im Vorjahresquartal und reflektiert die Auswirkungen des Produktmixes in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten. Folglich belief sich der den Stammaktien zurechenbare Nettogewinn auf 6,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 3,8 Millionen US-Dollar bzw. 152,0 gegenüber 2,5 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024", berichtet Saleh Sagr, President und CEO.

"In den neun Monaten bis 31. Oktober 2025 belief sich der Nettoumsatz auf 155,8 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 42,4 Millionen US-Dollar bzw. 37,4 gegenüber 113,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf höhere Absatzmengen im Nahen Osten und in Nordamerika zurückzuführen. Der Bruttogewinn betrug 52,2 Millionen US-Dollar, nach 38,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum eine Folge der dynamischeren Geschäftstätigkeit im laufenden Jahr. Die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen von 19,5 Millionen US-Dollar auf 26,1 Millionen US-Dollar. Der Anstieg resultiert aus höheren Personalkosten und Honoraren, darunter etwa 1,0 Millionen US-Dollar gemäß Sarbanes-Oxley Section 404 im Zuge unseres Übergangs von "Small Reporting Company" zu "Accelerated Filer". Hierin ist auch eine einmalige Abfindungszahlung in Höhe von rund 2,0 Millionen US-Dollar in Verbindung mit dem Ausscheiden des bisherigen CEO enthalten. Die effektive Steuerquote des Unternehmens betrug 29 %, verglichen mit 28 im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der Steuerquote des Unternehmens wurde durch die Produktzusammensetzung in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten und durch eine Steuerbegrenzung in Verbindung mit einer einmaligen Belastung infolge des Ausscheidens des früheren CEO beeinflusst. Der den Stammaktien zurechenbare Nettogewinn erhöhte sich auf 12,1 Millionen US-Dollar, eine Steigerung um 4,9 Millionen US-Dollar bzw. 68,1 gegenüber 7,2 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum des Geschäftsjahres 2024", so Sagr.

Saleh Sagr, President und CEO, fügt an: "Zum 31. Oktober 2025 belief sich unser Auftragsbestand auf insgesamt 148,9 Millionen US-Dollar. Dies bedeutet einen Anstieg um 10,8 Millionen US-Dollar bzw. 7,8 gegenüber den zum 31. Januar 2025 ausgewiesenen Volumen von 138,1 Millionen US-Dollar. Unser aktueller Auftragsbestand zeigt weiterhin einen starken Wachstumstrend. Insbesondere der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals 2025 entspricht einer Steigerung von mehr als 30 gegenüber dem Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals im Vorjahr. Diese Expansion ist sowohl in Nordamerika als auch in der MENA-Region zu beobachten und bestätigt die weiterhin starke Nachfrage nach unseren Lösungen."

"Zum 31. Oktober 2025 erreichten unsere bisherigen Umsatzerlöse in etwa die Größenordnung, die während des gesamten Geschäftsjahres 2024 erzielt wurde. Der den Stammaktien zuzurechnende Nettogewinn seit Jahresbeginn in Höhe von 12,1 Millionen US-Dollar stieg um 3,1 Millionen US-Dollar bzw. 34,4 gegenüber etwa 9,0 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Die Tatsache, dass der Nettogewinn seit Jahresbeginn bereits die Gesamtergebnisse des Geschäftsjahres 2024 übertroffen hat, obwohl noch ein Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor uns lag, zeugt von einer anhaltenden betrieblichen und finanziellen Aufwärtsentwicklung. Außerdem ist der den Stammaktien zuzurechnende Nettogewinn für die drei und neun Monate bis 31. Oktober 2025 das beste Ergebnis seit der Umbenennung des Unternehmens von MFRI zu Perma-Pipe im Jahr 2017", ergänzt Sagr.

"Wir konnten weiterhin eine solide finanzielle Performance erzielt, die von einem anhaltend hohen Aktivitätsniveau in unseren Kernmärkten und einer verbesserten operativen Hebelwirkung getragen wurde. Unsere Niederlassungen im Nahen Osten und in Nordamerika erzielten solide Ergebnisse und spiegelten damit den kontinuierlichen Ausbau unserer globalen Plattform wider. Diese Performance zeigt sich in unseren Quartals- und Jahresergebnissen ebenso wie im Wachstum unseres Auftragsbestands. Sie stehen auch im Einklang mit unseren strategischen Initiativen etwa unserer Investition in das neue Werk in Katar, für das wir Aufträge im Umfang von über 5,0 Millionen US-Dollar erhalten haben, die im weiteren Verlauf des Jahres umgesetzt werden sollen. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, rentables Wachstum zu fördern und unsere Wettbewerbsposition in den Märkten, in denen wir tätig sind, zu festigen", resümiert Sagr.

Geschäftsjahr 2025 Ergebnisse des dritten Quartals

Der Nettoumsatz betrug 61,1 Millionen US-Dollar bzw. 41,6 Millionen US-Dollar in den drei Monaten bis 31. Oktober 2025 bzw. 2024. Der Anstieg um 19,5 Millionen US-Dollar bzw. 3 war auf die gestiegenen Absatzmengen im Nahen Osten zurückzuführen.

Die sonstigen Aufwendungen lagen in den drei Monaten bis 31. Oktober 2025 und 2024 bei 21,0 Millionen US-Dollar bzw. 14,1 Millionen US-Dollar. Der Anstieg um 6,9 Millionen US-Dollar ist primär auf das gestiegene Geschäftsvolumen in diesem Quartal zurückzuführen.

In den drei Monaten bis 31. Oktober 2025 bzw. 2024 beliefen sich die allgemeinen Verwaltungskosten auf 8,3 Millionen US-Dollar bzw. 7,3 Millionen US-Dollar. Der Anstieg um 1,0 Millionen US-Dollar ist das Ergebnis höherer Lohnkosten und zu einem geringeren Teil Expertenhonorare im Berichtsquartal.

Die Vertriebskosten beliefen sich in den drei Monaten zum 31. Oktober 2025 und 2024 auf 1,3 Millionen US-Dollar bzw. 1,2 Millionen US-Dollar. Das Plus von 0,1 Millionen US-Dollar beruht auf höheren Lohnkosten im Berichtsquartal.

Der Nettozinsaufwand blieb konstant und belief sich in den drei Monaten, die am 31. Oktober 2025 bzw. 2024 endeten, auf 0,5 Millionen US-Dollar.

Die effektive Steuerquote des Unternehmens betrug in den drei Monaten, die am 31. Oktober 2025 bzw. 2024 endeten, 27 bzw. 32 %. Die niedrigere effektive Steuerquote für das am 31. Oktober 2025 abgeschlossene Quartal resultiert aus der Zusammensetzung von Erträgen und Verlusten in verschiedenen Ländern.

Der den Stammaktien zurechenbare Nettoertrag betrug 6,3 Millionen US-Dollar bzw. 2,5 Millionen US-Dollar in den drei Monaten bis 31. Oktober 2025 bzw. 2024. Diese Steigerung um 3,8 Millionen US-Dollar beruhte hauptsächlich auf einer erhöhten Vertriebsaktivität im Quartal sowie einer verbesserten Projektumsetzung.

Geschäftsjahr 2025 Ergebnisse seit Jahresbeginn

Der Nettoumsatz belief sich in den neun Monaten bis 31. Oktober 2025 und 2024 auf 155,8 Millionen US-Dollar bzw. 113,4 Millionen US-Dollar. Der Anstieg um 42,4 Millionen US-Dollar war auf die gestiegenen Absatzmengen im Nahen Osten zurückzuführen.

Der Bruttogewinn betrug in den neun Monaten, die am 31. Oktober 2025 bzw. 2024 endeten, 52,2 Millionen US-Dollar bzw. 38,1 Millionen US-Dollar. Das Plus von 14,1 Millionen US-Dollar ist in erster Linie in einer stärkeren Geschäftstätigkeit begründet.

Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich in den neun Monaten bis 31. Oktober 2025 und 2024 auf 26,1 Millionen US-Dollar bzw. 19,5 Millionen US-Dollar. Der Anstieg um 6,6 Millionen Dollar resultierte aus höheren Lohnkosten und Honoraren. Dies beinhaltet eine einmalige Belastung aufgrund der vorzeitigen Zahlung von Vergütungen infolge des Ausscheidens einer Führungskraft aus dem Unternehmen.

Die Umsatzkosten blieben konstant und lagen in den neun Monaten bis 31. Oktober 2025 bzw. 2024 bei 3,5 Millionen US-Dollar bzw. 3,8 Millionen US-Dollar. Der Rückgang um 0,3 Millionen Dollar ist im Wesentlichen auf gesunkene Lohnkosten zurückzuführen.

Der Nettozinsaufwand belief sich in den neun Monaten bis 31. Oktober 2025 bzw. 2024 auf 1,3 Millionen US-Dollar bzw. 1,5 Millionen US-Dollar. Der Rückgang um 0,2 Millionen Dollar war das Ergebnis einer allgemeinen Zinssenkung im laufenden Jahr.

Die effektive Steuerquote des Unternehmens betrug in den neun Monaten, die am 31. Oktober 2025 bzw. 2024 endeten, 29 bzw. 28 %. Die Veränderung der effektiven Steuerquote lässt sich auf die Zusammensetzung von Erträgen und Verlusten in verschiedenen Ländern zurückführen.

Der den Stammaktien zuzurechnende Nettogewinn belief sich in den neun Monaten, die am 31. Oktober 2025 bzw. 2024 endeten, auf 12,1 Millionen US-Dollar bzw. 7,2 Millionen US-Dollar. Der Anstieg um 4,9 Millionen Dollar ist hauptsächlich auf die gestiegene Absatzmenge sowie eine verbesserte Projektumsetzung im laufenden Jahr zurückzuführen.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (das "Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter vorisolierter Rohrleitungen und Leckerkennungssysteme für die Öl- und Gasförderung, Fernwärme und -kühlung sowie andere Anwendungen. Es nutzt sein umfangreiches Know-how in den Bereichen Konstruktion und Fertigung, um Rohrleitungslösungen zu entwickeln, die komplexe Herausforderungen beim sicheren und effizienten Transport vieler Arten von Flüssigkeiten bewältigen. Insgesamt ist das Unternehmen an vierzehn Standorten in sieben Ländern tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und andere Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Begriffe auszeichnen, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und unterliegen damit den Safe-Harbor-Bestimmungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete zukünftige Performance und Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Diese Aussagen sollten vor dem Hintergrund der zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten betrachtet werden, die mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsumfeld des Unternehmens verbunden sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: (i) Schwankungen der Erdöl- und Erdgaspreise und deren Auswirkungen auf das Auftragsvolumen der Kunden für die Produkte des Unternehmens; (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, Rohstoffe zu günstigen Preisen zu erwerben und vorteilhafte Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; (iii) Streichungen bei den staatlichen Ausgaben für Projekte, die Produkte des Unternehmens verwenden, und Liquiditätsherausforderungen der nicht staatlichen Kunden des Unternehmens und den Zugang zu Kapitalmitteln; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen und auslaufende internationale Kreditfazilitäten zu erneuern; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan effektiv umzusetzen und eine nachhaltige Rentabilität und einen positiven Cashflow zu erzielen; (vi) die Fähigkeit des Unternehmens, eine langfristige Forderung im Zusammenhang mit einem Projekt im Nahen Osten einzutreiben; (vii) die Fähigkeit des Unternehmens, Änderungen der Steuervorschriften und -gesetze zu interpretieren; (viii) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Nettobetriebsverlustvorträge zu nutzen; (ix) Rückbuchungen von zuvor erfassten Umsätzen und Gewinnen, die aus ungenauen Schätzungen im Zusammenhang mit der "über die Zeit" vorgenommenen Umsatzrealisierung des Unternehmens resultieren; (x) das Versäumnis des Unternehmens, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung einzurichten und aufrechtzuerhalten; (xi) der Zeitpunkt des Auftragseingangs, der Ausführung, der Lieferung und der Abnahme der Produkte des Unternehmens; (xii) die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich Abschlagsvereinbarungen für Großaufträge auszuhandeln; (xiii) die aggressive Preisgestaltung bestehender Konkurrenten und der Eintritt neuer Konkurrenten in die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist; (xiv) die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte ohne versteckte Mängel herzustellen und Regressansprüche gegenüber Lieferanten geltend zu machen, die dem Unternehmen möglicherweise fehlerhafte Werkstoffe liefern; (xv) Kürzungen oder Stornierungen von Aufträgen, die im Auftragsbestand des Unternehmens enthalten sind; (xvi) Risiken und Unwägbarkeiten, die für die internationalen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens spezifisch sind; (xvii) die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und wichtiges Personal zu gewinnen und zu halten; (xviii) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Wachstumsinitiativen zu erzielen; (xix) die Auswirkungen von Pandemien und anderen öffentlichen Gesundheitskrisen auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeiten; und (xx) die Auswirkungen von Cybersecurity-Bedrohungen auf die Informationstechnologiesysteme des Unternehmens. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Ausführlichere Informationen zu Faktoren, die unsere Performance beeinflussen können, finden Sie in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, die unter https://www.sec.gov sowie im Bereich "Investor Center" auf unserer Website (http://investors.permapipe.com) abrufbar sind.

Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Januar. Die als 2025, 2024 und 2023 bezeichneten Jahre, Ergebnisse und Salden beziehen sich jeweils auf die am 31. Januar 2026, 2025 bzw. 2024 beendeten Geschäftsjahre.

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen des Unternehmens für die drei und die neun Monate bis 31. Oktober 2025, einschließlich der MD&A (Management's Discussion and Analysis) zur Finanzlage und zu den Betriebsergebnissen des Unternehmens, sind im Quartalsbericht auf Form 10-Q für das am 31. Oktober 2025 beendete Quartal enthalten, der bei der Securities and Exchange Commission zum oder rund um das Herausgabedatum dieses Dokuments eingereicht und unter www.sec.gov und www.permapipe.com abrufbar sein wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN ZUSAMMENGEFASSTE KONZERNWEITE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (in Tausenden, ausgenommen Angaben je Aktie) Drei Monate bis 31. Oktober Neun Monate bis 31. Oktober 2025 2024 2025 2024 Nettoumsatz 61.148 41.563 155.796 113.397 Umsatzkosten 40.143 27.477 103.645 75.320 Bruttogewinn 21.005 14.086 52.151 38.077 Summe Betriebsausgaben 9.602 8.500 29.672 23.214 Betriebsergebnis 11.403 5.586 22.479 14.863 Zinsaufwendungen 497 468 1.318 1.489 Sonstige Aufwendungen 6 50 72 156 Ergebnis vor Ertragssteuern 10.900 5.068 21.089 13.218 Ertragssteueraufwand 2.986 1.615 6.058 3.692 Nettogewinn 7.914 3.453 15.031 9.526 Abzüglich: Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn 1.599 962 2.913 2.303 Auf Stammaktien entfallender Nettogewinn 6.315 2.491 12.118 7.223 Ergebnis je Aktie Unverwässert 0,78 0,31 1,51 0,91 Verwässert 0,77 0,31 1,49 0,90

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN ZUSAMMENFASSUNG DER KONZERNWEITEN BILANZ (Angaben in Tausenden) 31. Oktober 2025 31. Januar 2025 AKTIVA Umlaufvermögen 151.576 108.802 Langfristige Vermögenswerte 65.409 56.439 Summe Aktiva 216.985 165.241 PASSIVA UND AKTIENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten 86.301 54.063 Langfristige Verbindlichkeiten 30.696 28.073 Summe Passiva 116.997 82.136 Minderheitsbeteiligungen 14.235 10.967 Eigenkapital 85.753 72.138 Summe Passiva und Eigenkapital 216.985 165.241

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÜBERLEITUNG VON NICHT-GAAP-KENNZAHLEN

BEREINIGTES ERGEBNIS VOR STEUERN

(Angaben in Tausenden)

(ungeprüft)

Die folgenden Informationen enthalten eine Überleitung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, nämlich dem bereinigten Ergebnis vor Steuern und dem Ergebnis vor Ertragsteuern, die gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") für die drei und neun Monate zum 31. Oktober 2025 bzw. 2024 erstellt wurden. Diese Überleitung soll Anlegern hilfreiche Informationen für die Bewertung der Unternehmensleistung bereitstellen. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern enthält bestimmte Anpassungen, die nachstehend erläutert werden. Diese Finanzkennzahl ist keine Alternative zum Ergebnis vor Ertragsteuern oder anderen finanziellen Leistungskennzahlen, die GAAP-konform ermittelt werden. Nach Ansicht des Unternehmens ermöglicht die Ausblendung bestimmter Posten aus dem Ergebnis vor Ertragsteuern den Anlegern eine aussagekräftigere Bewertung der operativen Performance des Unternehmens und die Erkennung von Trends, die aufgrund der Schwankungen und der Seltenheit dieser Posten möglicherweise nicht offensichtlich sind. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Überzeugung, dass diese Kennzahl Investoren wichtige Informationen für den Vergleich der Ergebnisse zwischen verschiedenen Zeiträumen und der Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche vermittelt.

Im Folgenden werden die Anpassungen für bestimmte Posten näher beschrieben: (i) einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Auszahlung von Vergütungen an Führungskräfte; (ii) sonstige einmalige Aufwendungen. Aufgrund dieser Anpassungen sind einige Posten, die sich auf das Ergebnis vor Ertragsteuern auswirken, möglicherweise nicht mit gleichartigen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der GAAP- und Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen:

Drei Monate bis 31. Juli Sechs Monate bis 31. Juli 2025 2024 2025 2024 Ergebnis vor Ertragsteuern (GAAP wie berichtet) 10.900 5.068 21.089 13.218 Vorzeitige Auszahlung bestimmter Vergütungen an Führungskräfte 2.018 Sonstige einmalige Aufwendungen 88 Bereinigtes Ergebnis vor Steuern 10.900 5.068 23.195 13.218

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

