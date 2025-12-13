Anzeige
Mehr »
Samstag, 13.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Parazero Technologies und die Bundespolizei!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DNTL | ISIN: US7141671039 | Ticker-Symbol: MF3
Frankfurt
12.12.25 | 08:07
24,600 Euro
+5,13 % +1,200
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
27,40028,00013:04
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PERMA-PIPE INTERNATIONAL
PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS INC24,600+5,13 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.