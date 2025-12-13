© Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Während Nvidia seit dem Börsengang um fast 500.000 Prozent zulegte, erzielte ein DAX-Aufsteiger in 50 Jahren ein Plus von 54.024 Prozent - ein Unternehmen aus der Old Economy. Um diese DAX-Perle geht es. 1975 lag das Jahrestief der Rheinmetall-Aktie bei umgerechnet 3,71 Euro (rund 7,26 Deutsche Mark). Im September 2025 hat die Rheinmetall-Aktie ein Allzeithoch von 2.008 Euro erreicht. Wer damals zum Jahrestief kaufte und 2025 zum Jahreshoch verkaufte, hätte damit theoretisch eine Performance von unglaublichen +54.024 erzielt! Zur Verdeutlichung: Wer 1975 für 2.000 Deutsche Mark (1.022,58 Euro) Rheinmetall-Aktien zu einem Kurs von 7,26 Deutsche Mark (3,71 Euro) gekauft hätte, hätte damit …