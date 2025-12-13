EQS-News: Hangzhou DataBeyond Technology Co., Ltd. / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

Erschließung des "Urbanen Ölfelds": Den Wert von Kunststofffolienabfällen erschließen



13.12.2025 / 23:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wie kann man weggeworfene Plastikfolie in Brennstoff umwandeln und aus Abfall einen Schatz machen? HANGZHOU, China, 13. Dez. 2025 /PRNewswire/ -- Hunderte von Millionen Tonnen leichter Materialien sind in Bau- und Abbruchabfällen enthalten, wobei PP- und PE-Folien etwa 50 % ausmachen. Zusammen mit Kunststofffolien aus Siedlungsabfällen, Deponieabfällen, landwirtschaftlichen Folien und Mulchfolien bilden sie riesige "städtische Ölfelder", die nur darauf warten, angezapft zu werden. Herkömmliche Sortiertechnologien sind jedoch nicht in der Lage, eine hochreine Trennung von PP/PE-Folien zu erreichen, so dass dieses Energiepotenzial seit Jahren ungenutzt bleibt. Der Schlüssel zur Erschließung dieser "städtischen Ölfelder" liegt in einer effizienten Sortiertechnik. Leichte Materialien enthalten komplexe Verunreinigungen wie PVC-Folie, PET-Folie, Holzspäne, Kunststoffabfälle, Papier und Sand. PVC- und PET-Folien, die optisch den PP/PE-Folien ähneln, stellen die größte Herausforderung für die Sortierung dar - und sind aufgrund ihrer starken Beeinträchtigung der Pyrolyse kritisch zu beseitigen: PVC setzt bei hohen Temperaturen Chlorwasserstoff frei, der die Geräte korrodieren lässt und giftige Dioxine erzeugt; PET hat eine hohe Pyrolysetemperatur und erzeugt sauerstoffhaltige Bestandteile, die die Brennstoffstabilität und den Heizwert verringern. DATABEYONDs FASTSORT-FILM (Film AI Hyperspectral Optical Sorter) ermöglicht die Extraktion von "urbanen Ölfeldern". Dank einer branchenführenden KI-Datenbank und einer hyperspektralen 256-Band-Präzisionserkennung sortiert es PP/PE-Folien mit einer Genauigkeit von über 95 % aus komplexen leichten Materialien aus und entfernt dabei effizient PVC- und PET-Folien sowie andere Verunreinigungen. Dies gewährleistet die Reinheit des Ausgangsmaterials für die anschließende Pyrolyse und eliminiert Verunreinigungen an der Quelle. Hochreine PP/PE-Folie kann durch anaerobes thermisches Cracken in Pyrolyseöl umgewandelt werden. Durch weitere Raffination wird dieses Öl zu Kraftstoffkomponenten wie Off-Spec-Diesel und Benzin - jede Tonne PP/PE-Folie ergibt 0,6-0,75 Tonnen Öl. Mit diesem Verfahren wird ein nachhaltiger "Abfall-zu-Energie"-Kreislauf realisiert und der Kohlenstoffausstoß erheblich reduziert. "Urbane Ölfelder" sind nicht länger ein ferner Traum, sondern eine grüne Chance unserer Zeit. Die intelligente Sortiertechnologie von DATABEYOND ermöglicht einen Durchbruch bei der globalen Energiewende und stärkt den Umweltschutz. Indem wir uns Innovationen zunutze machen, geben wir der Kreislaufwirtschaft neue Impulse. Erforschen Sie mit uns diese "städtischen Ölfelder" durch Zusammenarbeit und innovative Lösungen, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Video - https://www.youtube.com/watch?v=-OPC12uKXCs View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/erschlieWung-des-urbanen-olfelds-den-wert-von-kunststofffolienabfallen-erschlieWen-302641658.html



13.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News