Die seit diesem Jahr geltende neue Grundsteuer ist nach drei neuen Urteilen des Bundesfinanzhofs nicht verfassungswidrig. Dennoch rollt die Klagewelle gegen die Reform weiter. Was Immobilienbesitzer jetzt beachten sollten Der Hintergrund Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 10. Dezember 2025 drei Klagen gegen die Grundsteuerreform zurückgewiesen. Immobilieneigentümer aus Nordrhein-Westfalen, Berlin und Sachsen hatten bei der Neuregelung einen Verstoß ...Den vollständigen Artikel lesen ...
