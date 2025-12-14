Die seit diesem Jahr geltende neue Grundsteuer ist nach drei neuen Urteilen des Bundesfinanzhofs nicht verfassungswidrig. Dennoch rollt die Klagewelle gegen die Reform weiter. Was Immobilienbesitzer jetzt beachten sollten Der Hintergrund Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 10. Dezember 2025 drei Klagen gegen die Grundsteuerreform zurückgewiesen. Immobilieneigentümer aus Nordrhein-Westfalen, Berlin und Sachsen hatten bei der Neuregelung einen Verstoß ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.