Koralmtunnel: PORR-Großprojekt vor der Inbetriebnahme

Der Koralmtunnel, das Herzstück der neuen Koralmbahn, nähert sich seiner offiziellen Eröffnung: Der planmäßige Start des Gesamtverkehrs ist für den 14. Dezember 2025 vorgesehen. Güterzüge nutzen den Tunnel bereits seit Anfang November.

Zahlreiche Vorteile durch den neuen Tunnel

Mit 32,9 km Länge ist der Koralmtunnel der längste Eisenbahntunnel Österreichs. Er verbindet künftig die beiden Landeshauptstädte Graz (Steiermark) mit Klagenfurt (Kärnten) und verkürzt die Reisezeit von rund drei Stunden auf etwa 45 Minuten. Damit leistet der Tunnel einen Schlüsselbeitrag zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und zur Verlagerung von Personen- sowie Güterverkehr auf die Schiene. Als Teil der baltisch-adriatischen Achse knüpft die Koralmbahn an europäische Hauptverkehrsnetze an und fördert dadurch den grenzüberschreitenden Güter- und Personenverkehr zwischen Ost- und Südeuropa.

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) wurde 2013 von der ÖBB Infrastruktur AG mit dem Baulos 3 (KAT3) beauftragt, dem West-Abschnitt des Tunnelprojekts. Dieser Auftrag umfasste den Bau von zwei parallelen Tunnelröhren mit einer Gesamtvortriebslänge von 21 km und einem Auftragsvolumen von etwa 297 Mio. Euro. Die beiden Röhren verlaufen in einem Abstand von 25 bis 50 Metern und sind alle 500 Meter über Querschläge miteinander verbunden. Für die Nordröhre kam die Tunnelbohrmaschine "KORA" zum Einsatz, während die Südröhre im klassischen Bagger- und Sprengvortrieb errichtet wurde.

Geologisch durchquert der Tunnel verschiedene Zonen von Sedimentgestein über Störungszonen bis hin zu kristallinen Gesteinen wie Gneis und Marmor. Diese komplexen Bedingungen verlangten eine hochflexible Bauweise und den gezielten Einsatz unterschiedlicher Bauverfahren. Die offizielle Rohbaufertigstellung erfolgte bereits im August 2022.

Bahntechnische Ausstattung und Modernisierung

Ab August 2020 übernahm eine Arbeitsgemeinschaft von PORR Bau GmbH und Rhomberg Bahntechnik GmbH den Ausbau und die technische Ausrüstung des Tunnels. Im Rahmen dieses Projekts wurden in beiden Röhren insgesamt 66 km feste Fahrbahn installiert - besser bekannt als "Slab Track Austria". Das System mit Masse-Feder-Technik reduziert Vibrationen und Lärm und erhöht gleichzeitig Fahrkomfort und Tunnelschonung, was für Hochgeschwindigkeits- und Güterzüge besonders wichtig ist.

Hinzu kamen umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen, wie zwei Lüftungsgebäude, Technikzentralen, Gewässerschutzanlagen, Randwege mit Kabelkanälen und moderne Sicherheitstechnik. Außerdem wurde das Projekt zur optimalen Koordination aller Gewerke und zur Qualitätssicherung mithilfe von Digitalisierungsmethoden wie BIM (Building Information Modeling) gesteuert. Auch sicherheitstechnisch ist der Tunnel modern ausgestattet: Belüftung und Beleuchtung, redundante Energieversorgung, Funk- und Kommunikationseinrichtungen, Sensorsysteme, Rettungskomponenten sowie spezielle Fluchtwege über die Querschläge sorgen für maximale Betriebssicherheit im Ernstfall.

Bedeutung für Verkehr und Umwelt

Der Koralmtunnel ist weit mehr als ein Ingenieurbauwerk. Es steht für nachhaltige Mobilität und eine deutliche Entlastung des Straßenverkehrs. Durch die schnelle Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt wird Energie gespart, der CO2-Ausstoß reduziert und der Schienengüterverkehr gestärkt.

Für die Region liefert der Tunnel einen starken wirtschaftlichen Impuls: Bessere Anbindung, kürzere Reisezeiten und effizienterer Gütertransport fördern Entwicklung, Pendlerverkehr und Tourismus gleichermaßen. Nach mehr als einem Jahrzehnt Planung, Bohrungen, Technik- und Gleisbau steht der Koralmtunnel nun unmittelbar vor der Vollendung.

