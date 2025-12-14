Erst vor drei Wochen sackte der Kurs der Gerresheimer-Aktie auf ein 15-Jahrestief bei 23,50 € ab. Wer so klug war, zu diesem Zeitpunkt in den Spezialverpackungshersteller zu investieren, darf sich bis heute über einen Kursgewinn von knapp +20% freuen. Arbeitet die Gerresheimer-Aktie still und heimlich an ihrem Comeback oder müssen Anleger mit noch Schlimmerem rechnen? Drei schlechte Nachrichten Es ist in der Tat eine erstaunliche Entwicklung. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...