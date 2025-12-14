Eine neue Studie von Goldman Sachs zeigt auf, welche unbeachteten Aktien die wahren Outperformer im Jahr 2026 sein könnten. Das müssen Anleger jetzt wissen: Aktuell haben Unternehmen aus dem Bereich der Konsumgüter mit immer geringeren Ausgaben der Haushalte zu kämpfen. Laut Goldman Sachs könnte sich das aber 2026 ändern, sodass sich eine ideale Kaufchance für Anleger ergibt. Erholung in den USA Konkret rechnen die Experten der Investmentbank damit, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.