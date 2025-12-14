Google und Microsoft gehören für viele zum Arbeitsalltag, Palantir-Softwarelösungen werden teilweise bei der Polizei genutzt und das Streaming am Abend hängt ebenfalls an US-Firmen. Autorin Aya Jaff war selbst Teil des Silicon Valley und zeigt im Podcast t3n Interview, wie wir in die Tech-Abhängigkeit gerutscht sind und wie wir wieder herausfinden. Wie ist Europa in die Tech-Abhängigkeit gerutscht? Microsoft Office in Behörden, Amazon in der Logistik, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
