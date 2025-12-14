Ein neuer Bericht zeigt: Während Manager und Investoren KI als Wachstumsmotor feiern, blickt die US-Öffentlichkeit skeptisch auf Jobrisiken und Kontrollverlust.Drei Jahre nach dem Start von ChatGPT hält der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz unvermindert an. Führungskräfte und Investoren rechnen mit enormen Produktivitäts- und Profitsteigerungen. Der gemeinnützige Think Tank Just Capital hat dafür zwischen dem 27. September und dem 14. November die Stimmung unter institutionellen Investoren, Unternehmenslenkern und erwachsenen US-Bürgern erhoben. Nach Angaben des Berichts erwarten 99 von 100 Unternehmensführern und 80 von 100 Investoren innerhalb von fünf Jahren einen klar …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.