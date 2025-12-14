Der Drohnenmarkt boomt wie nie zuvor. Doch was viele nicht wissen: Der eigentliche Gamechanger steckt tief im Inneren dieser Hightech-Geräte. Eine neue Generation von Hochleistungsbatterien sorgt dafür, dass militärische Drohnen weiter fliegen und Robotersysteme deutlich mehr Ausdauer haben. Ein bisher noch unbekannter Player hat sich auf diese wachsende High-End-Nische spezialisiert - ein geheimer Zukunftskandidat mit starkem Potenzial?Die klassische Lithium-Ionen-Zelle stößt an technische Grenzen ...

