Hamburg (ots) -2015 gegründet, heute eine der wachstumsstärksten Strategieberatungen Deutschlands: TTE Strategy wächst seit 2019 im Schnitt um 40 % pro Jahr - weit über Markt und MBB-Niveau.Gegründet von Lars Linnekogel (ex BCG) mit einer klaren Mission: Strategieberatung neu zu denken - von der Entwicklung bis zur Umsetzung, nicht in PowerPoint, sondern mit echter Wirkung im Unternehmen.Das Ergebnis: TTE Strategy ist die einzige Beratung, die dreimal nacheinander mit dem Titel "Hidden Champion" in der Kategorie Strategie (https://tte-strategy.com/about/brxe-icpzwn) ausgezeichnet wurde - ein Rekord, den zuvor kein anderer Marktteilnehmer erreicht hat. Zudem erzielte TTE Strategy unter allen ausgezeichneten Hidden Champions kategorieübergreifend die höchste Kundenzufriedenheit."Wir bleiben, bis es wirkt", sagt Linnekogel. "Unsere Projekte enden nicht mit der Strategie, sondern mit dem Ergebnis."Das Führungsteam vereint Top-Level-Erfahrung aus internationaler Beratung und Industrie - und setzt auf Co-Creation statt Präsentationsfolien.Statt Konzepte zu übergeben, befähigt TTE Kund:innen, das "Team of the Future" innerhalb ihrer eigenen Organisation zu entwickeln - ein interdisziplinäres Team, das Visionen von innen heraus lebt, Veränderungen gemeinsam gestaltet und so nachhaltige, messbare Ergebnisse möglich macht (https://tte-strategy.com/what-we-do/).Mit über 50 smarten Köpfen aus verschiedensten Nationen und Disziplinen wächst TTE Strategy weiter - mit Büros in Hamburg, München, Stuttgart, Zürich und Wien.Parallel vollzog das Unternehmen dieses Jahr den nächsten Entwicklungsschritt: ein komplett neuer Markenauftritt, der die Verbindung von Exzellenz, Haltung und Wirksamkeit sichtbar macht.In einem Markt, der laut BDU 2024 nur um 4 % wuchs, zeigt TTE Strategy, wie echtes Dranbleiben, klare Haltung und Co-Creation Wachstum schaffen - deutlich über Markt, deutlich über MBB.