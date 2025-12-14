© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis hatte am Freitag die große Chance, die Handelswoche nahe seinem Rekordhoch zu beenden. Doch einsetzende Gewinnmitnahmen kühlten die Gemüter ab und den Goldpreis auf 4.300 US-Dollar herab. Grund zur Sorge?Gold vor Woche der Wahrheit Nach der Fed-Entscheidung vom letzten Mittwoch (10. Dezember) wähnte man Gold bereits in ruhigen Fahrwassern, doch die vermeintliche Ruhe könnte sich als trügerisch erweisen. Die letzte Handelswoche vor den Weihnachtsfeiertagen hat es in sich. Zahlreiche außerordentlich relevante Konjunktur- und Preisdaten werden in den nächsten Tagen veröffentlicht. Der US-Arbeitsmarkbericht für November (16. Dezember) und die US-Verbraucherpreisdaten für November …