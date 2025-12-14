DAX: Fortsetzende Aufwärtsbewegungen! Die aktuelle DAX-Analyse

DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 51 - 2025) - DAX Aktuell

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat sich über die SMA50 (aktuell bei 24.005 Punkten) schieben können, aber eine ganze Zeit lang gebraucht, sich auch von dieser Durchschnittslinie zu lösen. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese Linie in den letzten Handelstagen eine gute Unterstützung gewesen ist, an der sich der Index mehrmals abstützen und schließlich auch erholen konnte. Zum Wochenschluss ging es zwar an und über die 24.400 Punkte-Marke, der DAX hat das Level aber nicht halten können.

Dennoch hat sich das Tageschart aufgehellt. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst die 24.450/80 Punkte, die 24.600/20 Punkte und dann das Allzeithoch sein.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 14.12.2025:

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

