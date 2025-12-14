Wochenausblick - Deutsche Wirtschaftsdaten im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Montag startet gemächlich. Während zwar keine relevanten Unternehmenszahlen veröffentlicht werden, bleibt es zumindest auf makroökonomischer Seite nicht ganz still. Zuerst werden aus China die Einzelhandelsumsätze und auch die Daten zur Industrieproduktion bekannt gegeben. Nachmittags folgt Kanada und legt die Daten zum Verbraucherpreisindex offen.



Dienstag:



Der Dienstag wird der Tag der Einkaufsmanagerindizes. Für drei der stärksten Wirtschaftsnationen - UK, USA und Deutschland - wird der Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Umfrage, die Einblicke in die Gesundheit und potentielle Entwicklung der Industrie geben soll. In den USA werden zudem Daten zum Arbeitsmarkt bereitgestellt, darunter die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne. Auf unternehmerischer Seite veröffentlich Vinci seinen aktuellen Bericht zum Verlauf der Geschäftsaktivitäten.















Mittwoch:



Zur Mitte der Woche liegt der makroökonomische Fokus auf Großbritannien. Dort wird der Verbraucherpreisindex und der Kern-Verbraucherpreisindex bekannt gegeben. Das Präfix "Kern" weißt darauf hin, dass stark schwankende Preise für Energie und Nahrungsmittel nicht berücksichtigt werden. Durch den Vergleich beider Raten können sich Anleger und Anlegerinnen weltweit ein genaueres Bild auf die britische Wirtschaft einholen. Zudem wird der Halbleiterhersteller Micron Technology seine Quartalszahlen veröffentlichen.











Donnerstag:



Gegen Ende der Woche erwarten uns Quartalszahlen aus allen Branchen. Die Unternehmen Accenture, Nike, Cintas, FedEx, Heico und Birkenstock werden allesamt ihre Bücher offenlegen. So neigt sich diese Quartalssaison langsam dem Ende zu und lässt Anleger gespannt auf ein weiteres Börsenjahr voller Überraschungen blicken. Auch die Makroökonomie hält am Donnerstag einige wichtige Ereignisse bereit. Gleich zwei Zentralbanken, die Bank of England und die Europäische Zentralbank, werden am Nachmittag ihre Zinsentscheidungen bekanntgeben.















Freitag:



Die Woche endet nach einem dicht gefüllten Donnerstag mit ein paar weiteren Wirtschaftsdaten. Doch der Reihe nach. Zuerst wird ebenfalls in Japan die Zinsentscheidung publik. Anschließend wird für Großbritannien die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht und zum Schluss noch für die Vereinigten Staaten die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben. Für Anleger mit großem Interesse für Währungen und Renten wird dieser Tag also besonders spannend.















