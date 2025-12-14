Die Gespräche mit Chatbots sind nicht so privat, wie viele gerne glauben möchten. Eingaben können für das KI-Training verwendet und persönliche Informationen dadurch an Dritte weitergegeben werden. Für viele Menschen sind Chatbots längst ein fester Bestandteil des Alltags. Auch Harsh Varshney, der seit drei Jahren als Software-Entwickler bei Google arbeitet, nutzt sie täglich - etwa für umfangreiche Recherchen, für Notizen oder beim Programmieren. ...

