ServiceNow Inc. steht Berichten zufolge kurz vor der größten Akquisition in der Unternehmensgeschichte: Das Tech-Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme des Cybersecurity-Startups Armis. Der Deal könnte auf bis zu 7 Milliarden US-Dollar taxiert werden und würde ServiceNows Position als dominante Enterprise-Workflow-Plattform massiv stärken. Die Ankündigung des Kaufvertrags könnte bereits in den kommenden Tagen ...

