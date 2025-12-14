Warren Buffett nimmt Abschied. Was der Wechsel an der Spitze von Berkshire Hathaway fu¨r Anleger bedeutet - und welche Alternativen jetzt interessant sind. Ein wahrhaft Großer tritt ab. Warren Buffett, das "Orakel von Omaha", wird nach über 60 Jahren Anfang Januar die Führung seines Investment-Imperiums Berkshire Hathaway abgeben. Das Vermächtnis des 95-jährigen Investors sucht seinesgleichen. "Warren Buffett verkörpert mit Integrität, Optimismus ...

