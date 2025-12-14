Der Umbau dises Traditionsunternehmens schreitet voran, und die Abspaltung einer zentralen Spare wird immer wahrscheinlicher. Gelingt das, dann scheint die Aktie deutlich unterbewertet Beim Essener Industriekonzern Thyssenkrupp deutet sich ein historischer Wendepunkt an. Denn die Verhandlungen mit dem indischen Stahlriesen Jindal Steel über den Verkauf der Stahlsparte treten in die entscheidende Phase. Die geplante Übernahme wäre dabei Jindals erster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
