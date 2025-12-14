© Foto: Rafael Henrique - picture alliance

Qiagen gehört zu den kleinsten und am meisten unterschätzen Werten im DAX. Die Aktie ist ein defensives Bollwerk mit cleverer Ausschüttungspolitilk.Rheinmetall, Siemens Energy, Bayer und Volkswagen: Diese DAX-Aktien haben 2025 die Schlagzeilen beherrscht. Am anderen Ende des deutschen Leitindexes ging es dagegen deutlich geräuschloser zu. Weder Rüstungsrallye noch KI-Boom haben die Geschäfte des Diagnostikspezialisten Qiagen stark in Wallung gebracht. Der Konzern ist zwar im DAX notiert, hat seinen Hauptsitz allerdings im niederländischen Venlo. Während die mediale Berichterstattung oft von der Marktkapitalisierung, der Bekanntheit der Marke und aktuellen politischen und wirtschaftlichen …