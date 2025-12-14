LONDON, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka hat heute den Squawka Value Indexvorgestellt - ein datengestütztes Ranking der wertvollsten Neuzugänge der Sommertransferperiode 2025, das die frühen Saisonleistungen der Spieler mit ihrer jeweiligen Ablösesumme vergleicht.

Wichtigste Ergebnisse

Das Squawka-Team hat den Value Index entwickelt, der die besten Transfers des Transferfensters im Sommers 2025 anhand ihrer Performance im Verhältnis zur Transfergebühr bewertet. Unsere Formel zeigt, dass Florian Wirtz vom FC Liverpool bislang der enttäuschendste Neuzugang der Liga ist - trotz einer Ablösesumme von 125 Millionen Euro hat er weder ein Tor erzielt noch eine Vorlage geliefert. Im Gegensatz dazu ist Rayan Cherki von Manchester City, der für einen Bruchteil dieser Summe verpflichtet wurde, der wertvollste Neuzugang - mit fünf Vorlagen und einem Tor in nur 399 Premier-League-Minuten.

Wertvollster Neuzugang bisher: Rayan Cherki (Manchester City) - 5 Vorlagen + 1 Tor in 399 Minuten; eine beeindruckende Leistung im Verhältnis zur gemeldeten Ablösesumme.

- 5 Vorlagen + 1 Tor in 399 Minuten; eine beeindruckende Leistung im Verhältnis zur gemeldeten Ablösesumme. Am wenigsten wertvollster Neuzugang bisher: Florian Wirtz (Liverpool) - keine Tore, keine Vorlagen bei einer Ablösesumme von 125 Millionen Euro.

- keine Tore, keine Vorlagen bei einer Ablösesumme von 125 Millionen Euro. Besondere Erwähnung: Robin Roefs (Sunderland) - sofortige Wirkung nach seinem Wechsel aus der Eredivisie für 10,5 Millionen Euro.

- sofortige Wirkung nach seinem Wechsel aus der Eredivisie für 10,5 Millionen Euro. Weitere herausragende Spieler und Aufsteiger wurden in mehreren Positionen identifiziert, wobei insbesondere jüngere Neuzugänge im Verhältnis zu ihrer Ablösesumme tendenziell eine höhere Wertsteigerung aufweisen.

Methodik

Der Squawka Value Index vergleicht die Leistung zu Beginn der Saison (einschließlich Tore, Vorlagen und Spielminuten ) mit der gemeldeten Ablösesumme des Spielers, um die bisher erzielte Wertsteigerung zu bewerten.

vergleicht die (einschließlich ) mit der des Spielers, um die zu bewerten. Umfang: Spieler, die im Transferfenster im Sommer 2025 verpflichtet wurden und bisher in der Premier League-Saison 2025/26 zum Einsatz gekommen sind.

und bisher in der zum Einsatz gekommen sind. Die Zahlen spiegeln die bis zum Veröffentlichungsdatum gespielten Spiele wider; aus Gründen der Einheitlichkeit wird die öffentlich gemeldete Ablösesumme herangezogen.

gespielten Spiele wider; aus Gründen der Einheitlichkeit wird die herangezogen. Um Verzerrungen durch extrem kleine Stichproben zu vermeiden, wird eine sinnvolle Mindestanzahl an Spielminuten zugrunde gelegt.

Kommentar

"Fans sind total auf Transfergebühren fixiert, aber der Wert eines Spielers hängt davon ab, was er auf dem Platz leistet", so Tom Dutton, Head of Content bei Squawka. "Der Squawka Value Index hebt Spieler hervor, die schon jetzt mehr leisten, als ihr Preis vermuten ließ - und macht auf diejenigen aufmerksam, deren Leistung noch nicht der Investition entspricht."

Lesen Sie die vollständige Analyse

Hier finden Sie den vollständigen Value Index und Anmerkungen zu den einzelnen Spielern: Squawka Value Index 2025/26 - Die bisher wertvollsten Neuzugänge der Premier League . (https://www.squawka.com/en/features/squawka-value-index-2025-26/)

Über Squawka

Squawka ist eine Fußball-Medienmarke, die Nachrichten, datengestützte Analysen, Live-Statistiken und Features zur Premier League, Champions League und anderen wichtigen internationalen Wettbewerben liefert.

Kontakt: squawka@onetwentygroup.com