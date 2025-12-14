Das Jahresende naht!: Wochenrückblick KW 50-2025: Dr. Powell am Krankenbett der Wall Street!

Anzeige / Werbung

Der 25 Basispunkte-Zinsschnitt der Fed hat die Märkte beflügelt: Wall Street markierte neue Rekorde, Europa zog mit.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Powell lieferte das Erwartete - und signalisierte zugleich, dass nach dem Schritt zunächst eine Pause zur Datenlage folgt. Trotz Querfeuer aus dem KI-Komplex (Oracle schürte Bewertungszweifel) bleibt die Großwetterlage konstruktiv, bis zum Jahresende.

Quelle: Onvista.de

Die Fed peilt für 2026 wohl nur eine geldpolitische Lockerung an - die Taktung vorher bestimmt die Statistik. Der nächster Zündfunke könnte bereits Donnerstag mit den US-Inflationsdaten kommen und die klassische Jahresendrallye anschieben.

Zinsen, Dollar, Risiko - die feine Justage!

Powells Auftritt nahm dem Markt die Angst vor einem "Policy Error". US-Langläufer gaben nach, weitere Renditerückgänge wären bullisch für Aktien, Gold und den Euro. Bis dahin gilt: Valuations hoch, aber Earnings-Story intakt - Rücksetzer bleiben Kaufgelegenheiten, solange der 10-Jahres-Takt nach unten zeigt.

Rohstoffe - Silber im Turbo, Kupfer nahe Rekord!

Silber durchbrach die 60,- USD-Marke und stieg sogar weiter in Richtung 65,- USD je Feinunze. Rückenwind erhält das Edel- und Industriemetall durch das knappe Minenangebot (~-3% in 2025), robuste industrielle Nachfrage sowie anhaltender Investorenzufluss.

Gold notiert weiter fest bei um die 4.300,- USD /oz, u. a. dank eines schwächer notierenden Dollar, fallenden Renditen und weiterhin hohen Zentralbankkäufen (im Oktober +53 t, u. a. Polen, Brasilien).

Quelle: MinerDeck auf X

Kupfer (LME) kletterte in Richtung Allzeithoch, getragen von China-Stimulus-Gerüchten (Immobilien) und engen globalen Lieferketten, auch wenn zum Wochenende kleine Gewinnmitnahmen einsetzten. Das Plus seit Jahresbeginn beläuft sich auf etwa +30%!

Fazit und Ausblick: Taktik - Rallye reiten, FOMO zähmen und Datenroulette vor dem Jahresfinish!

Powell hat das Netz gespannt - "dovish enough" für Risiko, datenabhängig genug für Disziplin. Handlungsmarken: Reagiert der 10-Jahres-US-Yield weiter fallend, sind Dip-Buys in Qualitäts-Tech, Cyclicals mit Pricing Power und ausgewählten Metall-Proxies valide. Überhitzung (Silver/Gold-Spikes, Momentum-Blow-off) aktiv managen, Guidance statt Story handeln - und am Donnerstag die Inflationsprints als Taktgeber ernst nehmen.

Die durch den Shutdown verzögerte US-Daten-Normalisierung läuft an. Kommende Woche stehen US-Arbeitsmarkt (Di.) und US-Inflation (Do.) im Fokus; dazu die Dezember-Flash-PMIs (Di.).

Geldpolitisch blicken wir auf die EZB und BoE (Do.) sowie die BoJ (Fr.). Unternehmensseitig liefern Micron, Accenture, Nike, FedEx - mit Signalwirkung für KI-Capex, Consulting-Budgets, Konsum & Logistik. Lesen Sie hier weitere interessante Artikel:

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

