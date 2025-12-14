Die Puma-Aktie wird aktuell durch nichts als reine Übernahme-Fantasie über Wasser gehalten. Der spekulative Anstieg auf 21 Euro, ausgelöst durch Gerüchte um Anta Sports, ist nicht durch Fakten gedeckt. Für das Börsenpublikum gilt: Spekulation ist kein Fundament. Bleibt ein konkretes Angebot aus, muss die Aktie auf ihre fundamentale Bewertung zurückkehren. Analysten sehen den fairen Wert teils bei 15 bis 17 Euro, was ein massives Absturzpotenzial ...

