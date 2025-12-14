Gold, Silber und Kupfer notieren im Bereich ihrer Allzeithochs. Minenbetreiber profitieren und setzen sich neue Ziele - und ebenso die Analysten. Sie ist eine der größten Kupferminen der Welt: Los Bronces. Knapp 65 Kilometer östlich von Santiago auf rund 3500 Meter Höhe wird seit 1867 abgebaut. Im vergangenen Jahr produzierte Anglo American dort circa 145 200 Tonnen Kupfer. Die Notierungen an den Rohstoffmärkten haben in den zurückliegenden Monaten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.