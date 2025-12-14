Gold, Silber und Kupfer notieren im Bereich ihrer Allzeithochs. Minenbetreiber profitieren und setzen sich neue Ziele - und ebenso die Analysten. Sie ist eine der größten Kupferminen der Welt: Los Bronces. Knapp 65 Kilometer östlich von Santiago auf rund 3500 Meter Höhe wird seit 1867 abgebaut. Im vergangenen Jahr produzierte Anglo American dort circa 145 200 Tonnen Kupfer. Die Notierungen an den Rohstoffmärkten haben in den zurückliegenden Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
