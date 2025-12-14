Profis investieren völlig anders als Privatanleger - und 2026 sind die Regeln härter denn je. Welche Mischung aus Aktien, Anleihen, KI-Trends und sicheren Häfen jetzt wirklich zählt, verraten Top-Strategen.Anleger stehen aktuell vor einem komplexen Marktumfeld, geprägt von geopolitischen Risiken und einer geldpolitischen Neuorientierung der großen Zentralbanken. Dennoch zeichnen führende Strategen einen erstaunlich klaren Weg: investiert bleiben, breit diversifizieren und strukturelle Megatrends wie KI, Industrieausbau und hochwertige Anleihen als Kernbausteine nutzen. Für Anleger mit moderatem Risiko empfehlen Experten wie Citi Wealth vollständig investierte Multi-Asset-Portfolios. 60 …

