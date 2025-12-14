Ein neuwertiges iPhone zum günstigen Preis - mit diesem Versprechen werben die etablierten Refurbished-Plattformen. Doch was bekommt man, wenn man sich fürs günstigste Angebot entscheidet? Wir haben zwei Geräte bestellt und ausgepackt. Wer bei Apple einkauft, der bekommt etwas geboten. Allein das Auspacken eines neuen iPhones macht Spaß. Die Lasche von rechts nach links ziehen, den Karton aufmachen, das iPhone an einer weiteren Lasche von der Verpackung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.