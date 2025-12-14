Deutschland steht vor dem achten Jahr seiner industriellen Schrumpfkur. Beinahe eine Dekade fallender Wertschöpfung, sinkender Produktivität und steigender Arbeitslosigkeit - die nur durch öffentliche Beschäftigungsprogramme und eine Flut an öffentlichem Kredit notdürftig übertüncht werden kann - belegen einen Niedergang, der seinesgleichen sucht. Klimasozialismus ist gescheitert Das große Projekt, ein klimasozialistisches Regime zu errichten, zerschellt an D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tichys Einblick