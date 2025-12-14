Börsenlegende Heiko Thieme blickt mit gemischten Gefühlen auf das Anlagejahr 2026. Im Interview warnt der erfahrene Anlagestratege vor überzogenen Renditeerwartungen nach drei außergewöhnlich starken Börsenjahren. Zwar sei ein moderater Anstieg an den Aktienmärkten wahrscheinlich - doch der Aufwärtstrend werde sich deutlich verlangsamen. Als besonders chancenreich nennt Thieme den Technologiesektor, vor allem KI und Quantencomputing. Dennoch rät er Anlegern zu breit gestreuten ETFs statt spekulativem Stock Picking: "80 Prozent der Fondsmanager schlagen den Index nicht." Als Märkte sieht er China, trotz politischer Risiken, deutlich günstiger bewertet als die USA. Amerika sei mit einem KGV …