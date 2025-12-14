Monero vor entscheidendem Durchbruch: Steigt XMR auf neue Höchststände?

Monero steht an einem charttechnisch hochrelevanten Punkt. Nach monatelanger Aufwärtsbewegung testet XMR aktuell eine Widerstandszone, deren nachhaltiger Durchbruch eine neue Dynamik auslösen könnte. Während große Teile des Kryptomarkts zuletzt eher seitwärts tendierten, zeigte der Privacy-Coin-Sektor eine deutliche relative Stärke. Monero könnte nun bereit sein, diese Entwicklung fortzuführen.

Privacy-Coins outperformen den Markt - XMR rückt in den Fokus

Der Privacy-Coin-Sektor hat den restlichen Kryptomarkt in den vergangenen Monaten deutlich hinter sich gelassen. Besonders stark profitierte Zcash (ZEC), das zeitweise Kursgewinne von mehreren tausend Prozent verzeichnete. Doch auch andere Privacy-Coins wie DASH und Monero konnten zulegen, wenn auch mit geringerer medialer Aufmerksamkeit.

Gerade bei Monero ergibt sich aktuell ein besonders interessantes Gesamtbild. XMR zählt zu den ältesten Privacy-Coins am Markt und ist bereits seit 2014 gelistet. In früheren Bullenzyklen - etwa 2017/2018 und 2021 - kam es jeweils zu starken Rallyes mit Kursen über 400 US-Dollar. Das bisherige Allzeithoch wurde am 7. Mai 2021 bei 517,62 US-Dollar erreicht.

Seit Februar 2024 befindet sich Monero erneut in einem stabilen Aufwärtstrend. In den vergangenen zwei Monaten unternahmen die Bullen bereits mehrere Anläufe, den Widerstand im Bereich von 400 US-Dollar zu überwinden - nun scheint sich das Chartbild weiter aufzuhellen.

Chartformation spricht für mögliche Kursexplosion

Vor wenigen Tagen gelang XMR erstmals der Ausbruch über die Marke von 400 US-Dollar. Ein anschließender Retest dieses Niveaus verlief erfolgreich, ohne dass der Kurs deutlich darunter zurückfiel. Stattdessen zog der Preis erneut an. Aktuell notiert Monero bei rund 411 US-Dollar, was einem Tagesplus von etwa 2 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei rund 7,6 Milliarden US-Dollar, womit XMR derzeit auf Rang 16 der größten Kryptowährungen steht - knapp vor Zcash.

Charttechnisch ist dieser Bereich besonders relevant, da sich im langfristigen Monero-Chart seit 2017 ein Ascending-Triangle-Muster ausgebildet hat. Eine nachhaltige Auflösung nach oben könnte laut einigen Analysten den Weg für deutlich höhere Kurse ebnen - teilweise werden sogar vierstellige Kursziele diskutiert.

Fundamental wird diese Einschätzung durch die besonderen Eigenschaften von Monero gestützt. Im Gegensatz zu Bitcoin oder Ethereum sind bei XMR sämtliche Transaktionen standardmäßig vollständig anonym. Sender, Empfänger und Transaktionsbeträge werden verschleiert, was Monero für Nutzer attraktiv macht, die besonderen Wert auf Privatsphäre legen.

