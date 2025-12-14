Fast die Hälfte aller weiblichen Beschäftigten beantwortet dienstliche Nachrichten auch an Weihnachten. Zwar ist der Wert in den vergangenen Jahren zurückgegangen, trotzdem bleibt das Stressempfinden hoch. Die Weihnachtsfeiertage stehen bevor - und damit für viele Beschäftigte auch die letzten Urlaubstage des Jahres. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom haben 71 Prozent der berufstätigen Menschen in Deutschland in dieser Zeit frei. Dennoch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.