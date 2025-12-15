Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Die Welt wird immer digitaler. Computer, Smartphone, Internet, Social Media und KI - all das bestimmt unser Leben immer mehr. Die Technik bietet wunderbare Möglichkeiten, aber sie hat auch Schattenseiten. Wie wir unser digitales Leben gesund meistern, dazu Tipps von Petra Terdenge:Sprecherin: Ob wir es gut finden oder nicht: die digitale Technik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wie sich unser Leben dadurch verändert, das habe ich Andrea Mayer-Halm von der Apotheken Umschau gefragt:O-Ton Andrea Mayer-Halm 18 Sekunden"Das führt bei vielen Menschen zu digitalem Stress. Eine repräsentative Befragung zeigt, dass fast jeder Zweite Angst hat, nicht mitzukommen. Mehr als jeder Dritte fühlt sich häufig überfordert von digitalen Technologien und dadurch kann das Gefühl entstehen, dass alles viel zu viel ist."Sprecherin: Wenn unser Smartphone piept, checken wir die Nachricht automatisch sofort, auch wenn es unsere Konzentration stört. Warum haben wir diesen Drang, jede Nachricht gleich zu lesen?O-Ton Andrea Mayer-Halm 14 Sekunden"Wir wollen nichts verpassen, wir wollen dazugehören, das war schon immer so. Psychologen erklären das als urmenschliches Bedürfnis, das uns aber schaden kann, wenn wir dauerhaft erreichbar sind. Es fällt dann schwer, Pausen zu machen und innerlich abzuschalten."Sprecherin: Wie schaffen wir es, den digitalen Stress auf ein gesundes Maß zu reduzieren?O-Ton Andrea Mayer-Halm 23 Sekunden"Wir sollten bewusst und auch sehr entschlossen Pausen einlegen. Wir sollten ganz bewusst das Handy ausschalten oder die 'nicht stören'-Funktion aktivieren. Es klingt so simpel, aber wir sollten mehr Zeit in der Natur verbringen, etwas Analoges tun: Lebkuchen backen, ein Brettspiel spielen, was malen, was auch immer! Dadurch entziehen wir uns dem digitalen Stress und kommen besser klar."Abmoderation: Auch der Kontakt zu Tieren erinnert uns daran, was wirklich wichtig ist, schreibt die Apotheken Umschau. Wer keine eigenen hat, kann auch Vögel oder Eichhörnchen in der Natur beobachten.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6179025