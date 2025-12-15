Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 00:50 Uhr, Japan: Tankan Bericht Q4/25 03:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 11/25 03:00 Uhr, China: Industrieproduktion 11/25 07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 11/25 08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger-& Importpreise 11/25 11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 10/25 14:30 Uhr, USA: Empire State Index 12/25 16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 12/25 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, …Den vollständigen Artikel lesen
