DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel fester
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.48 Uhr 60 Punkte auf 24.312. In den Handel gegangen war er mit 24.241 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.326 und das Tagestief bei 24.241 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 401 Kontrakte.
December 14, 2025 23:49 ET (04:49 GMT)
