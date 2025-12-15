DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 15. Dezember
=== *** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q Diffusionsindex für Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes PROGNOSE: 15 zuvor: 14 *** 03:00 CN/Anlageinvestitionen November PROGNOSE: -2,4% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vj *** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +2,8% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj *** 03:00 CN/Industrieproduktion November PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise November *** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: 18,7 *** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zum Inflationsausblick *** 16:30 US/New-York-Fed-Gouverneur Williams, Teilnahme an Panel zu Wirtschaftswachstum 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY ===
