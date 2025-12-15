Anzeige
15.12.2025
TAGESVORSCHAU/Montag, 15. Dezember

=== 
*** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q 
     Diffusionsindex für Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes 
     PROGNOSE: 15 
     zuvor:  14 
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen November 
     PROGNOSE: -2,4% gg Vj 
     zuvor:  -1,7% gg Vj 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz November 
     PROGNOSE: +2,8% gg Vj 
     zuvor:  +2,9% gg Vj 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion November 
     PROGNOSE: +5,0% gg Vj 
     zuvor:  +4,9% gg Vj 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise November 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+1,5% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:   18,7 
*** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zum Inflationsausblick 
*** 16:30 US/New-York-Fed-Gouverneur Williams, Teilnahme an 
     Panel zu Wirtschaftswachstum 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation 
     (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung 
     auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, 
     EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2025 23:52 ET (04:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

