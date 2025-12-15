Hamburg (ots) -Sendehinweis: "Wirtschaft im Stresstest - Ein Jahr unter Mittelständlern", 15. Dezember ARD Mediathek und 17. Dezember Das Erste, 23.05 UhrBundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, CDU, würde dem Jahr 2025 rückblickend die Schulnote drei geben. "Wir haben viele Schläge einstecken müssen, aber auch eine hohe Widerstandsfähigkeit bewiesen", begründet sie dies im Exklusivinterview für die ARD Story "Wirtschaft im Stresstest: Ein Jahr unter Mittelständlern".Im kommenden Jahr müsse sich das Land nun auf eine 3+ oder 2- hocharbeiten, so Reiche weiter. Zur Leistung der Regierungskoalition sagt sie auf Nachfrage: "Auch wir müssen besser werden." Der Koalition wünsche sie, "schneller und gelegentlich mutiger" zu sein.Reiche widerspricht der Einschätzung, dass die frühe Ankündigung von Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, bis zum Sommer im Lande eine spürbare Besserung herbeizuführen, womöglich zu kühn war. Doch sie sagt auch, "Als frühere CEO würde ich sagen, man muss schon eine positive Vision in den Raum stellen, sonst macht ja keiner mit", sagt sie. Auch sei Optimismus weiterhin richtig, "weil unser Land ja viel kann."Trumps Vorgehen im Handelsstreit nennt Reiche "singulär"In der Dokumentation begleitet Autor und Grimme-Preisträger Klaus Scherer fünf deutsche Mittelständler, von Maschinen- und Anlagenbauern bis zur Winzerfamilie. Der Film zeigt, wie die Firmen und Familienbetriebe das von schwacher Inlandsnachfrage und den Handelsstreit mit den USA geprägte Jahr überstanden haben.Reiche lobt den Mittelstand für seine Bereitschaft, "Risiken zu kalkulieren und einzugehen". Dies sei aber auch nötig, erklärt sie. "Wenn ich einen Staat habe, der mir jedes Risiko wegnimmt, behindert das nicht nur Wachstum, sondern auch einen Unternehmergeist, der schon immer darauf angelegt war, dass ich auch mal eine Fehlentscheidung treffe und mich danach korrigieren muss."Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit nennt Reiche im Interview "singulär". Trotzdem müsse man versuchen, mit Unsicherheiten bestmöglich umzugehen. "Sich öffentlich zu beschimpfen, führt zu gar nichts, weder in der deutschen Politik noch international", so die Ministerin. "Und international ist es noch wichtiger, das eine oder andere einmal runterzuschlucken."Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6178794