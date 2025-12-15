Hanshow, ein weltweit führender Anbieter digitaler Lösungen für den Einzelhandel, wurde bei den RTIH (Retail Technology Innovation Hub) Innovation Awards 2025 ausgezeichnet und erhielt den Titel "Technology Vendor of the Year" für seine bahnbrechende Shelf Marketing Solution. Diese Anerkennung unterstreicht Hanshows Engagement, die Art und Weise, wie Händler und Marken mit Konsumenten interagieren, neu zu definieren durch NFC-fähige ESLs (Elektronische Preisschilder), die physische Geschäfte nahtlos mit digitaler Interaktion verbinden.

Die RTIH Innovation Awards gelten als eine der einflussreichsten Auszeichnungen im globalen Sektor der Einzelhandelstechnologie. Jedes Jahr ehren die Awards Organisationen, die Innovationen, digitale Transformation und operative Exzellenz in einer sich rasch entwickelnden Omnichannel-Welt vorantreiben. Die Preisverleihung 2025, die im HAC im Herzen von London stattfand, vereinte hochrangige Einzelhandelsmanager, Technologietreiber und Vordenker, die die Zukunft des Connected Commerce gestalten.

Die diesjährigen Auszeichnungen beinhalteten neue Kategorien, wie zum Beispiel Beste datenanalytisch gesteuerte Einzelhandelsinitiative und Beste Nutzung von Automatisierung im Einzelhandel, was den verstärkten Fokus der Branche auf Datenintelligenz, Automatisierung und Kundenerlebnis widerspiegelt. Laut RTIH wurden die Einreichungen nach "klaren Projektzielen, innovativer Umsetzung und nachweisbaren Geschäftsergebnissen" bewertet. Bewerbungen von Unternehmen weltweit waren willkommen. Die Jury setzte sich aus hochrangigen Experten führender Einzelhandels- und Technologieunternehmen wie Amazon Just Walk Out, Boots, Rohlik Group und East of England Co-op zusammen, was die Glaubwürdigkeit und den globalen Charakter des Programms unterstreicht.

Hanshows prämierte Shelf Marketing Solution verwandelt traditionelle ESLs in interaktive digitale Medientouchpoints. Konsumenten können einfach ihr Smartphone an ein ESL halten, um sofort Zugang zu Markenseiten, Sonderangeboten oder Produktinformationen zu erhalten ganz ohne QR-Codes oder App-Downloads.

Die Lösung steigert Transparenz, Komfort und Engagement und ermöglicht Händlern und Marken die Echtzeit-Messung der Kampagnenperformance. Erfolgreiche Implementierungen bei renommierten Einzelhändlern wie Leroy Merlin in Frankreich und FairPrice Group in Singapur zeigen, dass Konsumenten einfach ihr Smartphone auf ein ESL legen können, um detaillierte Produktinformationen einzusehen und so fundiertere Kaufentscheidungen treffen können.

Gleichzeitig ermöglicht sie Händlern die Umsetzung personalisierter, datenbasierter Kampagnen und unterstützt Marken dabei, Konversionsraten zu steigern und eine höhere Kapitalrendite (ROI) zu erzielen. Durch die Umwandlung von Ladenregalen in interaktive digitale Kontaktpunkte schafft die Lösung einen neuen Retail-Media-Kanal am Point of Sale, der Konsumenten, Einzelhändler und Marken verbindet, die Online- und Offline-Welt miteinander verknüpft und messbaren Geschäftswert erschließt.

In einer Pilotphase über vier Einzelhandelsstandorte in China erzielte die Lösung eine beeindruckende Coupon-Einlösequote von 24 %, weit über dem Branchendurchschnitt von 1-9 für traditionelle In-Store- oder App-basierte Kampagnen. Die Initiative zeigte das große Engagement-Potenzial von Hanshows Shelf Marketing Solution und deren Fähigkeit, umsetzbare Erkenntnisse und nachhaltigen Mehrwert für Händler und Marken zu liefern.

"Hanshows Shelf Marketing Solution überzeugte durch Kreativität, technische Exzellenz und klare kommerzielle Ergebnisse", sagte Scott Thompson, Gründer und Chefredakteur von RTIH. "Indem elektronische Preisschilder zu einer Schnittstelle zwischen physischen Geschäften und digitaler Interaktion werden, beweist Hanshow, wie Innovation messbaren Mehrwert für Händler und Verbraucher schaffen kann. Wir freuen uns, Hanshow als unseren Technology Vendor of the Year auszuzeichnen."

"Diese Anerkennung ist ein weiterer Meilenstein für Hanshow in unserer globalen Retail Media Network-Strategie", sagte Liangyan Li, SVP und Globalvertriebsleiter bei Hanshow. "Durch die Umwandlung elektronischer Preisschilder in digitale Marketing-Gateways ermöglichen wir es Händlern und Marken, messbaren Mediawert am Point of Sale zu erschließen und ein stärker vernetztes, datengetriebenes Kundenerlebnis zu schaffen."

Die Initiative Tap-to-Collect NFC ESL Coupons verdeutlicht Hanshows Innovationsgeist indem bestehende Infrastruktur neu genutzt wird, um datengetriebenen Einzelhandel und performanceorientiertes Marketing zu fördern. Dieser Erfolg festigt Hanshows Führungsposition im vernetzten Einzelhandel, in der Transformation von Retail Media und im personalisierten digitalen Engagement und treibt die Mission des Unternehmens voran, die nächste Generation intelligenter Einzelhandelserlebnisse weltweit zu gestalten.

Laut RTIH "feiern die Innovation Awards die globale technologische Innovation in einer sich schnell entwickelnden Omnichannel-Welt" und zeigen auf, wie Einzelhändler und Anbieter Technologie nutzen, um realen Mehrwert für Unternehmen und Verbraucher zu schaffen. Für Hanshow stellt diese Auszeichnung nicht nur eine Branchenanerkennung dar, sondern auch eine Bestätigung seiner langfristigen Strategie, Intelligenz, Konnektivität und Nachhaltigkeit in jeden Aspekt des Einzelhandels zu integrieren.

